Arriva al cinema ‘Jung Kook: I Am Still’: tutto sulle date di proiezione, dove acquistare i biglietti e dove vederlo.

Jung Kook – maknae dei BTS – arriva al cinema con il film evento Jung Kook: I Am Still. Il film – dal 18 al 22 settembre e nel weekend del 28 e 29 settembre – sarà proiettato in oltre 120 paesi. Stando alla sinossi ufficiale, Jung Kook: I Am Still «offre uno sguardo intimo sulla straordinaria ascesa di Jung Kook alla celebrità. Approfondendo il suo processo creativo, l’incrollabile etica del lavoro e le sfide uniche affrontate dalla superstar globale, il film presenta interviste e filmati esclusivi e mai visti prima, oltre a elettrizzanti esibizioni in concerto». Si tratta del decimo lungometraggio dei BTS prodotto da HYBE.

I biglietti per Jung Kook: I Am Still saranno messi in vendita a partire da mercoledì 21 agosto alle 15.00, ora italiana. I fan possono visitare il sito JUNGKOOK-IAMSTILL.COM e nexostudios.it per ulteriori informazioni e dettagli sui biglietti.

Diretto da Junsoo Park e prodotto da Jiwon Yoon, il film evento racconta il viaggio di Jung Kook, durato otto mesi, dopo il suo storico debutto da solista con Seven (feat. Latto) nel luglio 2023. Il singolo ha raggiunto la vetta della classifica Billboard HOT 100 catapultando Jung Kook verso la fama internazionale come solista, consolidando il suo status di popstar globale.

Il film è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios che ha già distribuito al cinema BTS |Bring the Soul: the Movie e BTS | Break the Silence.