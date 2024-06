Star del web, Carolina Benvenga è l’idolo di milioni di bambini: qui ci racconta la sua estate live e il rapporto con i più piccoli (da cui possiamo imparare molto).

Metà romana, metà salentina (di Gallipoli), Carolina Benvenga è attrice e conduttrice amatissima dai più piccoli per i quali è una vera e propria star. È sufficiente un numero: i suoi video contano oltre un miliardo di views sul canale ufficiale di YouTube (seguito da più di un milione di iscritti). Dallo scorso 24 maggio è disponibile il suo ultimo singolo, La Zanzarita, dal mood fresco e spensierato che promette di tenere compagnia durante i mesi più caldi dell’anno.

A proposito del brano, Carolina ci racconta che è nato “dalla voglia di fare un tormentone e dal pensiero che la cosa che più tormenta le estati delle persone sono le zanzare! Quindi, facendo quest’associazione molto simpatica, il mio compagno ha pensato di buttare giù un una canzone molto divertente. L’abbiamo rivista insieme e poi cantata”.

Impegnata in tour con Un’estate favolosa, Benvenga arriverà anche al cinema come voce di Lucy nel quarto capitolo di Cattivissimo Me. “Il tour estivo è un piccolo musical che dura un’oretta e che parla della fine della scuola e dell’inizio dell’estate. Ma soprattutto del rapporto e della comunicazione tra insegnante e alunni e ovviamente si balla e si cantano tutte le mie canzoni! Saremo in giro per tutta l’Italia con altre nove tappe per cui sono in vendita i biglietti”, ci racconta Carolina.

“Per quanto riguarda, invece, il film Cattivissimo Me è stata una bellissima esperienza. – aggiunge – Molto intensa e difficile, ma proprio per questo l’ho veramente tanto apprezzata. Dopo essermi cimentata al doppiaggio, apprezzo ancora di più la grande professione del doppiatore. La pellicola uscirà il 21 agosto in tutti i cinema e non vedo l’ora di vederla per intero anche io insieme a tutti voi”.

Ma Carolina guarda già avanti. “Stiamo già lavorando alla parte natalizia ma non posso ancora dire su cosa nello specifico… ma non rimarrete delusi!”, promette . “Poi ci saranno le nuove puntate della Posta di Yoyo e un altro paio di lavori che al momento non posso ancora svelare. Si tratta sempre di progetti per le famiglie”. E a proposito del suo giovanissimo pubblico, Benvenga ci racconta che i suoni fan “sono sempre molto carini, dolci, affezionati e affettuosi”.

“Sono sempre pieni di gioia e di entusiasmo. Sono dei fan calorosi perché il loro entusiasmo te lo devono dimostrare ed esternare i propri sentimenti è bello. Anzi – prosegue – è una cosa che io stessa faccio e che dovremmo fare tutti noi adulti. I bambini non devono avere limiti perché devono potersi esprimere perché è solo così che scoprono chi sono”.

Queste le prime date di Un’estate favolosa:

5 luglio – Caserta , Belvedere San Leucio (ore 20.15)

, Belvedere San Leucio (ore 20.15) 8 luglio – Palermo , Teatro di Verdura (ore 20.15)

, Teatro di Verdura (ore 20.15) 9 luglio – Zafferana Etnea , Anfiteatro Falcone e Borsellino (ore 20.15)

, Anfiteatro Falcone e Borsellino (ore 20.15) 14 luglio – La Spezia , La Spezia Estate Festival, Piazza Europa (ore 20.30)

, La Spezia Estate Festival, Piazza Europa (ore 20.30) 28 luglio – Alghero , Anfiteatro Ivan Graziani (ore 20.30)

, Anfiteatro Ivan Graziani (ore 20.30) 8 agosto – Sabaudia , Arena del Mare (ore 20.15)

, Arena del Mare (ore 20.15) 10 agosto – Paestum , Arena Templi di Paestum (ore 20.15)

, Arena Templi di Paestum (ore 20.15) 12 agosto – Diamante , Teatro dei Ruderi di Cirella (ore 20.15)

, Teatro dei Ruderi di Cirella (ore 20.15) 18 agosto – Lacco Ameno – Ischia, Teatro Negombo (ore 20.30)

I biglietti per questo nuovo spettacolo, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, sono disponibili in prevendita su Ticketone. Un’estate favolosa è prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci.

Immagini da Ufficio Stampa