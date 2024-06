In occasione dell’uscita di ‘Inside Out 2’, Airbnb propone un soggiorno speciale con Joy e le altre emozioni nel Quartier generale. Come prenotare.

Manca sempre meno all’arrivo nelle sale italiane del secondo capitolo di Inside Out e, in occasione del lancio della pellicola Disney Pixar, Airbnb annuncia un nuovo speciale soggiorno a tema. I fan potranno, infatti, esplorare le proprie emozioni possono ora unirsi a Joy e a qualche nuovo personaggio proprio presso il famigerato Quartier Generale. La struttura replica stanze e ambienti del film d’animazione in moco che gli ospiti possano anche prendere il comando del pannello di controllo e scoprire cosa fa scattare ogni emozione.

Foto di Ryan Lowry da Ufficio Stampa



“Sono troppo FELICE di accogliervi nel Quartier Generale del Team Riley, sarà FANTASTICO!”, ha commentato Joy tutta entusiasta. “ADORERETE come lo abbiamo riadattato e, chissà, magari durante il vostro soggiorno creerete un nuovo ricordo speciale! Al solo pensarci, non sto nella pelle! Forza, cosa state aspettando?”. Il Quartier Generale delle emozioni offre un totale di 15 soggiorni gratuiti prenotabili, per una notte e da quattro ospiti ciascuno, dal 1° al 16 luglio.

LEGGI ANCHE: — Icone, undici esperienze uniche con Airbnb (c’è anche Khaby Lame)



Gli ospiti potranno:

prendere il comando del centro di controllo di Riley e giocare con tutte le sue emozioni

di Riley e giocare con tutte le sue emozioni accedere al candy bar di Bing Bong con lecca-lecca, zucchero filato, gelatine, caramelle aspre

di Bing Bong con lecca-lecca, zucchero filato, gelatine, caramelle aspre svuotare letteralmente il proprio bagaglio emotivo in una caccia al tesoro piena di sentimenti

piena di sentimenti gustare una pizza speciale ordinata da Joy, in cui ogni condimento rappresenta un’emozione preferita dell’ospite

ordinata da Joy, in cui ogni condimento rappresenta un’emozione preferita dell’ospite giocare a air hockey nel soggiorno, lo sport preferito di Riley

nel soggiorno, lo sport preferito di Riley creare la propria sfera della memoria ispirandosi alle pareti monocromatiche del Quartier Generale.

ispirandosi alle pareti monocromatiche del Quartier Generale. addormentarsi nella camera da letto che preferite: celeste e gioiosa o rilassante e calmante.

Foto di Ryan Lowry da Ufficio Stampa

Come inviare la richiesta di prenotazione

Tutti coloro che sognano di partire e vivere un soggiorno unico possono inviare una richiesta di prenotazione (qui il regolamento completo) a partire dal 18 giugno alle ore 15 CET su airbnb.com/insideout2 fino al 23 giugno alle 08:59 CET. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno da Las Vegas.

Foto di Damien Maloney da Ufficio Stampa

Immagini Ryan Lowry and Damien Maloney da Ufficio Stampa