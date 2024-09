Il palco di Apple Music Live ha visto brillare la stella di Camila Cabello per un’esclusiva performance a Lisbona. Le prime immagini e il trailer.

È la stella di Camila Cabello a brillare sul palco di Apple Music Live, serie di concerti dal vivo che mette in contatto le più grandi star della musica con fan di tutto il mondo. La sua esibizione sarà disponibile in streaming su Apple Music e Apple TV+ a partire da giovedì 5 settembre alle 04:00. L’evento segna un momento speciale nella carriera di Camila e arriva sulla scia del suo quarto album in studio, ‘C,XOXO’, che vede la collaborazione di artisti di spicco come Playboi Carti, Lil Nas X, Drake e altri.

Foto da Ufficio Stampa

Durante l’esclusivo show di Apple Music Live, Camila è pronta a trasformare il palco del Rock in Rio di Lisbona in un’esperienza immersiva, eseguendo dal vivo brani recenti e i successi di repertorio. Tutto mixato in audio spaziale. “Sono così entusiasta di portare il mondo di ‘C,XOXO’ nella serie Apple Music Live”, commenta Cabello. “E che i miei fan di tutto il mondo possano assistere alla nostra performance dal Rock in Rio di Lisbona. Era la prima volta che eseguivamo queste canzoni dal vivo e abbiamo creato questo mondo magico in cui io e le ragazze e i ragazzi di XOXO possiamo vivere per un po’!”.

I fan possono guardare l’esibizione in streaming on demand su Apple Music e Apple TV+, e accedere anche a contenuti esclusivi. Tra questi, sono disponibili la setlist del concerto, sfondi per il telefono, foto della performance e altro ancora, visitando la pagina del concerto di Camila Cabello su Shazam a questo link. Basta toccare ‘Salva’ per ricevere una notifica quando i contenuti saranno disponibili.

Per un’anteprima dell’esibizione, ecco il trailer ufficiale di Apple Music Live: Camila Cabello.

Guarda il trailer ufficiale

Immagini da Ufficio Stampa