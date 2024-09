Apple Music presenta ‘Una serata con le artiste di Up Next Italia’: appuntamento in Piazza Liberty a Milano. Cast e dettagli.

C’è un nuovo appuntamento musicale nel cuore di Milano. Giovedì 12 settembre alle 21:00, quattro tra le voci emergenti della scena musicale italiana selezionate per il programma Up Next Italia di Apple Music si esibiranno live. Protagoniste nell’anfiteatro di Apple Piazza Liberty, Anna Castiglia, Assurditè, Lamante e Sarah animeranno la serata con i loro live set. Ogni artista, infatti, si esibirà dal vivo raccontando la propria musica e condividendola in un contesto particolarmente raccolto.

“Prendere parte a questo evento e all’iniziativa di Up Next Italia è un vero onore”, afferma Anna Castiglia. “Siamo quattro progetti femminili, una rappresentanza significativa che porta con sé un segnale e un messaggio potente”. Da parte propria, Assurditè osserva: “Ultimamente sembriamo tutti costantemente distratti, quindi per me essere considerata e supportata assume un valore ancora più grande! Grazie Apple Music per avermi scelta come una delle vostre artiste Up Next Italia, sarà un piacere farvi sentire il mio progetto”.

“Vorrei ringraziare Apple Music per avermi selezionata come talento Up Next Italia – aggiunge Lamante – e per aver dato spazio ad un album così artigianale e ruvido come ‘In Memoria Di’. Penso sia importante che lavori di questo tipo vengano riconosciuti anche da realtà grandi e affermate come quella di Apple Music, perché dà speranza e uno sguardo laterale ad una nuova e crescente scena italiana avvicinando un pubblico che, altrimenti, non avrebbe possibilità di ascoltarli”.

Conclude, infine, Sarah: “Dopo un’estate piena di live, sono contenta di chiudere la stagione in Piazza Liberty a Milano. È un onore far parte di Up Next Italia, che da sempre mette in luce la creatività e la passione dei giovani artisti. Grazie a Apple Music per questa opportunità e per credere nel potere che ha la musica di unire le persone”.

Con i live del 12 settembre, Up Next Italia festeggia tre anni di attività in cui ha rappresentato una rampa di lancio per talenti quali ANNA, Rose Villain, Ditonellapiaga, ALFA e Leon Faun. Lo show è gratuito (rientra nella programmazione di Today at Apple, in collaborazione con Apple Music, e di Milano è Viva del Comune di Milano. I posti in anfiteatro saranno accessibili previa registrazione a questo link.

