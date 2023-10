Inarrestabile il successo dei Blue: anche ‘La Grande Festa’, due ulteriori date, è andata sold out in meno di 24 ore.

Anche La Grande Festa dei Blue è sold out! Cresce dunque l’attesa per una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni, che torneranno finalmente in Italia nel 2024 con il loro Greatest Hits show. Dopo aver esaurito in pochi minuti i biglietti delle prime due date annunciate, previste per il 14 e il 15 aprile 2024 al Fabrique di Milano, i Blue (viste le numerose richieste) hanno annunciato La Grande Festa, due ulteriori date nei palazzetti: il 24 novembre 2024 al Palazzo dello sport di Roma e il 26 novembre 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

Una notizia che ha entusiasmato i fan italiani tanto che, in meno di 24 ore, i due nuovi concerti, prodotti da Artist First, sono andati sold out. Un successo incredibile che sembra non volersi fermare.

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.