Dopo i sold out, i Blue annunciano la loro ‘Grande Festa’: altre due date nel 2024 (e stavolta c’è anche Roma): tutte le info.

Dopo i sold out velocissimi delle prime due date, i Blue annunciano La Grande Festa. Non è bastato ai fan il Greatest Hits show del 14 e 15 aprile 2024 al Fabrique di Milano, e così la band ha messo in calendario due ulteriori date nei palazzetti: il 24 novembre 2024 al Palazzo dello sport di Roma e il 26 novembre 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

LEGGI ANCHE: I Blue live in Italia nel 2024: prevendite e info biglietti

I biglietti dei due nuovi concerti, prodotti da Artist First, saranno disponibili in prevendita dalle ore 13.00 di martedì 10 ottobre su TicketOne. Insieme al biglietto per il concerto si potrà acquistare anche un pacchetto Vip, in edizione limitata, che include: ingresso al soundcheck, meet&greet, pass laminato e t-shirt esclusiva.

I Blue – ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe – sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.