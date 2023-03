’40 e sto’ di Andrea Delogu arriva a Legnano (MI) venerdì 24 marzo. Tutte le foto dello spettacolo di Elena Di Vincenzo.

40 e sto, lo spettacolo di Andrea Delogu, è arrivato venerdì 24 marzo al Teatro Tirinnanzi di Legnano (MI). Come indicato dal titolo, l’attrice e conduttrice racconta in questo folle show le donne alla soglia dei 40 anni, diretta da Enrico Zaccheo e con la produzione di Friends & Partners e Francioni Produzioni.

LEGGI ANCHE: ‘Mixed By Erry’, quando è «il viaggio del protagonista a rendere una storia epica»

40 e sto è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale… Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.

LEGGI ANCHE: Violante Placido è Erika in Evelyne tra le nuvole. Intervista

In questo sorprendente viaggio, Andrea si mette a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo.

Foto di Elena Di Vincenzo