‘Evelyne tra le nuvole’ è la nuova commedia diretta da Anna Di Francisca che vede nel cast Violante Placido. Ecco chi interpreta

Dal 30 marzo arriva nelle sale cinematografiche “Evelyne tra le nuvole” commedia diretta da Anna Di Francisca ed interpretata da Violante Placido, Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki, Antonio Catania.

«È una “commedia sofisticata”, che ha per tema la comunicazione in senso lato… quindi anche l’apertura alle varie nuove tecnologie, senza rinunciare a tutto ciò che è radicato nel territorio ed è diventato un’eredità da difendere, un patrimonio da non disperdere.» ha raccontato la regista.

Al centro della storia, Sofia, una donna che vive nel cuore dell’Appenino Reggiano, alle prese con una possibile convivenza fra la natura incontaminata e le nuove tecnologie. Una commedia Green dall’andatura Slow che fa riscoprire il piacere di vivere a contatto con la natura.

Violante Placido è Erika cognata di Sofia (interpretata da Eleonora Giovanardi) e agli antipodi per certi aspetti da lei.

«Erika viene presentata un po’ come la matta del villaggio, con un visore della realtà aumentata mentre fa la guerra a personaggi che vede soltanto lei. La tecnologia per lei è un’ancora di salvezza una valvola di sfogo in un luogo in cui lei non si sente a suo agio, l’Appennino».

Un desiderio di evasione che inevitabilmente sarà motivo di conflitto tra lei il marito e la cognata.

«Un conflitto che porterà un po’ tutti personaggi a confrontarsi con il loro modo di vedere la vita e questi due estremi forse alla fine troveranno un punto d’incontro»

SINOSSI

Sofia vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo Parmigiano. Ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita?

Crediti foto e video Orange Film