La popstar Anastacia annuncia il ritorno dal vivo in Italia a tre anni dagli ultimi concerti: ecco quando e dove si esibirà nel 2025.

Anastacia torna in Italia. La popstar ha, infatti, annunciato il nuovo tour che farà tappa anche nel nostro paese a tre anni dall’ultimo live. Quattro gli appuntamenti annunciati per la primavera 2025 in altrettanti teatri: Torino (19 marzo), Roma (22 marzo), Milano (24 marzo) e Padova (25 marzo).

Parlando del tour, Anastacia ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi per la mia speciale fanily. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album. Il che rende tutto questo ancora più speciale: non posso credere che siano passati 25 anni da ‘Not That Kind’, festeggeremo in puro stile Anastacia. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!”.

Grafica da Ufficio Stampa

Le date, infatti, fanno parte del tour europeo Not That Kind 2025 che festeggia lo speciale compleanno dell’omonimo album in studio. Fu proprio il singolo I’m Outta Love, incluso nella tracklist, a lanciare l’artista nel vecchio continente e nell’olimpo del pop globale. Il tour vedrà la voce più potente del pop visitare anche Spagna, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito.

LEGGI ANCHE: — Blue, al via da Roma l’Italian Summer Tour della band

Questi i dettagli delle date italiane:

19 marzo 2025 – Torino , Sala Fucine ORG

, Sala Fucine ORG 22 marzo 2025 – Roma , Auditorium Conciliazione

, Auditorium Conciliazione 24 marzo 2025 – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 25 marzo 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

L’annuncio del tour arriva sulla scia del successo dell’album di cover di Anastacia del 2023, ‘Our Songs’ (Edel). L’album celebra la musica che Anastacia ha amato mentre si trovava in Germania e presenta dodici interpretazioni in inglese di successi tedeschi dal 1980 al 2020. Lo scorso 21 giugno, è uscita anche un’edizione speciale bonus, la ‘Gold Deluxe Edition’ con nuove cover basate su brani di giovani hitmaker tedeschi come Nico Santos, Michael Schulte e Zoe Wees.

Immagini Kikapress / Grafica da Ufficio Stampa