La band si prepara a tornare dal vivo anche la prossima estate con una serie di live nei festival più importanti della penisola. Già annunciate le prime date.

Con oltre trent’anni di carriera alle spalle celebrati con la pubblicazione dei due inediti Comanda la gang e Nero su bianco nel 2021 e una lunga stagione di concerti nel 2022 che li ha riportati al centro del panorama musicale italiano, i 99 Posse si preparano a tornare dal vivo anche la prossima estate con una serie di date nei festival più importanti della penisola.

La prima tappa del ricco calendario, in continuo aggiornamento, vedrà i 99 Posse salire sul palco della settima edizione del 1° Maggio Sciabaca a Falcone (ME) con un set inedito e coinvolgente, in grado di unire alcuni dei brani più iconici della loro storia a quelli più recenti. Formazione seminale fin dalla sua fondazione, in 30 anni di attività i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come Curre curre guagliò, Cerco tiempo, Corto circuito e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.

La storia dei 99 Posse

Il 10 maggio 1991 nasce il centro sociale occupato autogestito Officina 99. Il 9 ottobre dello stesso anno nascono i 99 Posse, come diretta espressione del C.S.O.A. e delle nuove culture urbane che trovano nella musica un veicolo potente. I primi storici singoli del gruppo, Rafaniello e Salario Garantito, danno la stura a quell’onda rap e raggamuffin che segnerà una svolta epocale nella musica popolare italiana. Nell’anno successivo il singolo Sott’attacco dell’idiozia vede la prima forma di collaborazione stretta e dinamica fra tre gruppi napoletani: 99 Posse, Bisca, Almamegretta. È qui che si gettano le basi per il supergruppo Bisca99Posse che in due anni girerà l’Italia con più di 200 date e con picchi di 15000 persone (il mattatoio 1994).

Il primo album dei 99 Posse, Curre curre guagliò, datato 1993, fa anche da colonna sonora del film Sud di Gabriele Salvatores, legato all’argomento dei centri sociali, in cui collabora anche un giovanissimo Speaker Cenzou. L’album si aggiudica la Targa Tenco come miglior disco in dialetto dell’anno. Nel gennaio dello stesso anno il gruppo si esibisce dal vivo suonando la canzone Napoli nel programma televisivo Avanzi, in onda su Rai 3, esprimendo – alla fine della canzone – la propria contrarietà ad un imminente sgombero che avrebbe dovuto interessare in quel periodo il centro sociale Officina 99. Nel 1994, oltre al doppio album live dei Bisca99Posse Incredibile opposizione tour 94, nasce anche l’etichetta discografica Novenove, che lavora per dare spazio alle giovani voci emergenti che altrimenti non troverebbero spazio nell’industria musicale italiana.

Guai a chi ci tocca e Corto Circuito

L’uscita di Guai a chi ci tocca (1995) determina la fine della collaborazione fra Bisca e 99 Posse, che tornarono a suonare ognuno con la propria originaria formazione e segna anche la prima apparizione nella discografia dei 99 Posse della cantante Maria Di Donna (in arte Meg), che diventa parte integrante del gruppo a partire dall’album successivo. Nel 1996 i 99 Posse totalizzano, con Cerco tiempo, oltre 80.000 copie vendute conquistando il Disco d’oro.

Il 1998, invece, è l’anno di Corto circuito, che raddoppia le vendite di Cerco tiempo, raggiungendo le 160.000 copie. Nel 2000 esce il loro ultimo album completamente inedito, La vida que vendra. Il successivo NA9910°, infatti, ultimo album pubblicato dei 99 Posse al completo, pubblicato in onore dei 10 anni del gruppo nel 2001, anno in cui i 99 Posse di fatto si sono sciolti, contiene solo due tracce inedite, Amerika e Stop that train. Anche questo album si aggiudica la Targa Tenco.

Anni 2000: le strade diverse dei 99 Posse

Nel 2003, i 99 Posse prendono strade diverse: ‘O Zulù pubblica un disco con il suo nuovo gruppo, gli Al Mukawama (dall’arabo, La Resistenza) (disco omonimo), formato da Neil Perch degli Zion Train e Papa J, oltre a Persico, che è stato la colonna sonora del film di Antonio Bocola e Paolo Vari Fame chimica, incentrato sulle vicende di un gruppo di ragazzi di periferia, alle prese con intolleranza e disoccupazione. JRM è impegnato con Jovine, progetto musicale intrapreso insieme al fratello Valerio. A novembre del 2005 esce Ora (Manifesto/Novenove) e in poco più di due mesi vende circa 3000 copie.

Marco Messina lavora invece al progetto Resina insieme al gruppo Retina.it e inoltre ha al suo attivo un album con Meg, con il nome di La Tempesta, prodotto dai due sotto il nome di Nous, oltre a continuare a collaborare con lei di tanto in tanto. Il 18 luglio 2009 i 99 Posse tornano ad esibirsi insieme a Piazza del Gesù a Napoli, in un concerto organizzato dai movimenti napoletani contro la repressione e contro l’arresto di 21 attivisti per i fatti del G8 dell’Università di Torino: questo segna il ritorno in attività dei 99 Posse dopo 7 anni.

Gli ultimi anni

Il 12 settembre 2009 i 99 Posse ufficializzano la loro riunione con un concerto nella storica Piazza Mercato a Napoli. A questo evento seguono 85 concerti in giro per la penisola con puntate a Londra ed in Spagna. Il 7 giugno 2010 i 99 Posse pubblicano il singolo Antifa, rendendolo liberamente scaricabile dal sito di XL Repubblica. Si tratta del primo singolo inedito dopo la loro reunion. A ottobre 2011 esce l’album Cattivi Guagliuni prodotto dalla propria etichetta discografica Novenove e distribuito da Artist First, il videoclip che anticipa l’album è stato girato al Lido di Venezia durante il 68° Festival del Cinema con la regia di Abel Ferrara. Il 25 marzo 2014 esce Curre Curre Guaglio’ 2.0 – Non un passo indietro, il disco che ripercorre i grandi successi della loro prima discografia e una carriera da record.

Un album che celebra e rivitalizza un disco storico, grazie anche ai numerosi e importanti featuring con Alborosie, Mama Marias, Caparezza, J-Ax, Clementino, Pau dei Negrita, Punkreas, Samuel, Banda Bassotti, Francesco Di Bella, Ensi, Signor K e Bonnot, Valerio Jovine, Enzo Avitabile e i Bottari, Roy Paci, e molti altri. Oltre ai remake, in Curre Curre Guaglio’ 2.0 – Non un passo indietro sono presenti anche 4 brani inediti. Il 22 aprile 2016 esce l’ultimo disco dei 99 Posse, intitolato Il Tempo. Le Parole. Il Suono. Nel 2021 si celebra il 30esimo anniversario dalla nascita del gruppo. La band, rientra in studio e inizia un nuovo percorso che vedrà il progressivo rilascio di nuovi brani, di cui Comanda la gang è il primo tassello pubblicato il 2 aprile, seguito dal brano Nero su Bianco uscito il 25 maggio 2021.

01.05 – Falcone (ME) – 1 Maggio Sciabaca

17.06 Napoli – Arena Flegrea

01.07 San Daniele del Friuli (UD) – Folkest

07.07 Montespertoli (FI) – RockUnMonte

15.07 Pinasca (TO) – TNT Fest

16.07 Vicenza – Jamrock Festival

22.07 San Polo d’Enza (RE) – Positive River Festival c/o Bilbao

04.08 Mogliano Veneto (TV) – Summer Nite Love Festival

10.08 Brescia – Festa Radio Onda d’Urto

12.08 Pineto (TE) – Pinetnie

*calendario in aggiornamento