Con il brano Wanda, Matilde Rosati vince il premio autori del Premio Lunezia

Matilde ha già in programma l'uscita di un nuovo singolo, "Ciao come stai"

Subito dopo la conquista del Lunezia ha dichiarato… Questo premio è un’emozione veramente forte e unica, il raggiungimento di qualcosa che, fino ad ora, avevo solo sognato. Ancor di più, lo è stato farlo con un brano come Wanda: una denuncia chiara, diretta e forte contro la violenza sulle donne, una storia che non avrei mai voluto raccontare, tanto inaccettabile quanto vera. Wanda è quello che succede a una donna ogni tre giorni, vittima della più grave delle violenze. Wanda vuol dare una voce a chi non ce l’ha più, la voce di tutte e tutti quelli che lottano. A questo si aggiunge la mia personale soddisfazione per aver vinto un ulteriore premio, la borsa di studio di tre settimane al CET del Maestro Mogol. Un’occasione di crescita artistica e un’esperienza unica. Questo premio lo dedico a tutte e tutti coloro che mi sostengono e ci credono, ogni giorno ..

Complimenti anche alla giuria del Premio Lunezia (diretto dal promoter Stefano De Martino) per aver creduto in una artista così originale … cantautrice, avvocato e consigliere comunale a Prato.

Su questa giovane pratese sappiamo che è cantautrice, avvocato e consigliere comunale ed il 16 Dicembre ha già in programma l’uscita di un nuovo singolo, intitolato Ciao come stai. Altre notizie ce le fornisce un emozionato Giancarlo Passarella .. Tanto graziosa, tanto comunicativa con i suoi testi che vanno dal sociale ai problemi dei giovani nei loro rapporti: l’avvocato Matilde Maria Rosati ha veramente qualcosa da dire e crede fortemente nel suo staff con cui lavora, tra cui c’è anche la mia associazione, perché è iscritta ad Ululati dall’Underground da un paio di anni. Luca Varani è suo ufficio stampa…