Believe e Time Records, continua con reciproca soddisfazione e grande voglia di ulteriori nuovi traguardi l’avventura in comune.

Believe – leader indiscusso nel settore della distribuzione digitale – annuncia la proroga della sua collaborazione con Time Records. Un partenariato avviato sei anni fa che ha sempre portato reciproca soddisfazione. La chiave di questa collaborazione di successo risiede nell’identificazione di affinità elettive tra le due realtà. Giacomo Maiolini e la sua Time Records – un nome che risale al lontano 1984 – sono noti per aver sfidato le regole del mercato globale e le convenzioni consolidate. La loro capacità di inventare nuovi fenomeni è straordinaria, dall’Eurobeat diventato un culto in Giappone con vendite mensili a cinque zeri fino ai Grammy Awards, passando per primati nelle classifiche inglesi.

Time Records, in oltre quattro decenni di storia, è stata una costante fonte di innovazione, anticipando successi e strategie vincenti molto prima degli altri. La storia dell’etichetta inizia a Brescia ma presto si estende su scala globale.

Believe e Time Records: fiducia nel futuro

Believe, con la sua visione innovativa, la fiducia in un futuro in continua evoluzione e la capacità di analizzare il mercato con precisione, è il partner ideale per la distribuzione digitale. Alice Sorrenti, Head of Label & Artist Solution di Believe Italia, commenta: «Siamo orgogliosi di essere a fianco di Time Records per continuare a promuovere e sostenere le sue visioni e tutti i nuovi progetti sui quali stanno lavorando. Oltre ovviamente a fare sempre sì che il grande catalogo della label, un patrimonio enorme, sia sempre valorizzato al meglio».

Time Records è una realtà in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove opportunità e prospettive. In questo contesto, il partenariato con Believe – un esperto nativo digitale – è essenziale e naturale. Ad esempio, Time Records è prossimo al traguardo del milione di iscritti al proprio canale YouTube ufficiale, registrando una crescita del 75% su base biennale. Questo è solo uno dei tanti risultati di una realtà che ha iniziato in provincia negli anni ’80 ed è riuscita a conquistare il mondo, rinnovandosi di generazione in generazione senza perdere lo spirito e il desiderio di innovare.