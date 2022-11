Bad Bunny eletto Artista dell’anno di Apple Music

È l’artista portoricano di fama mondiale Bad Bunny ad aggiudicarsi il titolo di Artista dell’anno di Apple Music.

Apple Music ha annunciato l’Artista dell’anno per il 2022, riconoscimento che premia l’eccellenza artistica e l’influenza sulla cultura globale. A ottenere il titolo è l’artista portoricano di fama internazionale Bad Bunny che lo scorso maggio ha pubblicato il suo sesto progetto, ‘Un Verano Sin Ti’. L’album è il disco più ascoltato su Apple Music del 2022 e si laurea il più grande album latino di tutti i tempi.

“Quando ho iniziato, non avevo una fan-base globale”, racconta Bad Bunny ad Apple Music in un video esclusivo. “Sono grato per tutto ciò che ho realizzato e per tutto ciò che ho vissuto. Il movimento della musica latina è cresciuto davvero tanto. Non mi prenderei mai tutto il merito e non direi: ‘È merito mio’. No, è merito di ognuno di noi. Un’intera generazione. La nostra energia e la nostra presenza si sentono sempre”.

Quando è stato consegnato a Bad Bunny l’Apple Music Award, l’artista ha aggiunto: “Grazie ad Apple Music e a tutte le persone che ascoltano la mia musica ogni giorno. Sono felicissimo!”.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST

“Siamo entusiasti di celebrare i successi di Bad Bunny, la cui influenza su diversi piani culturali non poteva essere ignorata quest’anno”, dichiara Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats di Apple. “Vedere Bad Bunny passare da artista Up Next di Apple Music nel 2018 ad Artista dell’anno nel 2022 è a dir poco straordinario. Ci congratuliamo con lui per il suo anno da record e per aver continuato a portare la musica latina a un enorme pubblico internazionale”.

Mercoledì 9 novembre, Bad Bunny cura anche la playlist La Fórmula, scegliendo i suoi brani preferiti su Apple Music. Inoltre, Apple Music 1 propone per l’intera giornata solo la musica del portoricano. Gli ascoltatori possono sintonizzarsi su una serie di contenuti radiofonici speciali, tra cui nuovi speciali, programmi d’archivio, interviste e playlist

Bad Bunny su Apple Music

Non solo Artista dell’anno per il 2022, Bad Bunny è il più grande artista latino di tutti i tempi per numero di stream in tutto il mondo su Apple Music. Nella sola giornata di release (6 maggio 2022) ‘Un Verano Sin Ti’ ha raggiunto, e detiene da allora, il record di streaming worldwide nel primo giorno di uscita. Il brano Moscow Mule segna il record di canzone latina più ascoltata di tutti i tempi per numero di stream nel primo giorno di uscita in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: — Il nuovo Dj Mix su Apple Music è firmato da Marco Mengoni

E ancora, sono ventidue le tracce di Bad Bunny nella Top 100: Globale giornaliera, artista che ha il primato per il maggior numero di ingressi simultanei in classifica di un singolo artista latino. Le sue canzoni hanno raggiunto il n. 1 delle Top 100 del giorno in 34 paesi del mondo, più di qualsiasi altro artista latino. Ha raggiunto la top 10 della classifica in 77 Paesi.

Con quarantaquattro brani, inoltre, Bad Bunny hanno raggiunto la Top 100 del giorno nei paesi di tutto il mondo e tre sue canzoni hanno raggiunto il n. 1 della classifica globale, più di qualsiasi altro artista latino. E sempre a lui appartiene il primo, il secondo e il terzo posto tra gli album latini per numero di stream nel primo giorno.

Nel febbraio 2018, Bad Bunny è diventato il primo artista Up Next latino di Apple Music, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. Ed è stato anche il primo conduttore di Trap Kingz, il primo programma radiofonico globale in lingua spagnola su Beats 1 radio, guidando i primi sei episodi dello show nel 2017.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST