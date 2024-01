Anticipato dal singolo ‘yes, and?’ già in vetta alle classifiche globali, ‘eternal sunshine’ è il nuovo album di inediti di Ariana Grande. I dettagli.

Ariana Grande annuncia ufficialmente il suo ritorno sulle scene con il nuovo album ‘eternal sunshine’, in uscita l’8 marzo. L’artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award, ha già riscosso grande successo con il singolo che introduce il progetto, yes, and?, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

Il brano ha, infatti, debuttato al #1 nelle Global Charts di Spotify e Apple Music, consolidando il successo della popstar anche nelle classifiche italiane. Accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, yes, and? presenta sonorità ispirate agli Anni Ottanta ed è accompagnato da un videoclip ufficiale che ha già raggiunto 20 milioni di visualizzazioni.

L’album ‘eternal sunshine’ è già disponibile in pre-ordine in esclusiva sullo shop Universal in formato CD e vinile, con quattro speciali cover tra cui scegliere. Il progetto è il primo lavoro inedito di Ariana Grande dal rilascio di ‘positions’ nel 2020, che includeva successi certificati disco d’oro in Italia come la titletrack e 34+35. Nel 2023, l’artista ha deliziato i fan con la riedizione del suo album d’esordio, ‘Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)’.

