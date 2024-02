È sold out il concerto di Annalisa all’Arena di Verona, raddoppia l’appuntamento live mentre aumenta l’attesa per il tour nei palasport.

Forte del successo internazionale che l’ha resa la prima italiana a entrare nella TOP 100 della classifica globale di Billboard US, Annalisa supera quota 100mila biglietti venduti per il tour di primavera. Non solo: la sua prima data all’Arena di Verona (14 maggio) è sold out e la savonese annuncia oggi il raddoppio. Il secondo appuntamento live dal prestigioso anfiteatro sarà, dunque, il 20 maggio (biglietti dalle 12 del 26 febbraio).

Aumenta, dunque, l’attesa per il ritorno nei palazzetti, con il TUTTI NEL VORTICE PALASPORT che toccherà le principali città italiane. E dopo i due appuntamenti all’Arena di Verona, il viaggio dal vivo della cantautrice continuerà in estate con TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR. Del resto, quello che Annalisa sta vivendo e facendo vivere al suo pubblico è davvero un vortice da capogiro, anche dal punto di vista discografico.

Foto da Ufficio Stampa

Il singolo Sinceramente è stato il miglior brano d’esordio di una donna su Spotify in Italia e il quinto a livello Globale nel 2024 (prima di lei nomi quali Ariana Grande, Beyonce e Nicki Minaj). E rimane a vertici delle classifiche di vendita e radiofoniche raggiungendo anche il disco d’oro in una settimana. Sinceramente è stato anche il brano vincitore della speciale classifica RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL 2024, in collaborazione con EarOne, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024.



Queste tutte le date del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

6 aprile – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 8 aprile – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 10 aprile – Milano , Forum (Assago) SOLD OUT

, Forum (Assago) SOLD OUT 12 aprile – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 13 aprile – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 17 aprile – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 21 aprile – Roma , Palazzo dello Sport SOLD OUT

, Palazzo dello Sport SOLD OUT 24 aprile – Padova , Kione Arena SOLD OUT

, SOLD OUT 29 aprile – Milano, Forum (Assago)

Queste le date di TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR:

16 giugno – Annone Di Brianza (LC), Nameless Festival

(LC), Nameless Festival 21 giugno – Bellinzona , Castle On Air

, Castle On Air 26 giugno – Ferrara , Ferrara Summer Festival

, Ferrara Summer Festival 06 luglio – Cattolica (RN), Arena Regina

(RN), Arena Regina 12 luglio – Marostica (VI),Marostica Summer Festival

(VI),Marostica Summer Festival 17 luglio – Genova , Live In Genova Festival

, Live In Genova Festival 26 luglio – Catania , Villa Bellini

, Villa Bellini 27 luglio – Palermo , Cantieri Culturali Zisa

, Cantieri Culturali Zisa 02 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

(LU), Villa Bertelli 06 agosto – Gallipoli (LE), Parco Gondar

(LE), Parco Gondar 08 agosto – Pescara , Zoo Music Fest

, Zoo Music Fest 10 agosto – Baia Domizia (CE), Arena Dei Pini

(CE), Arena Dei Pini 12 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

(RC), Roccella Summer Festival 17 agosto – Olbia, Red Valley Festival

Foto da Ufficio Stampa