Tiziano Ferro in versione ologramma per una performance live inedita

Amazon Music e Tiziano Ferro hanno regalato un’esperienza live unica per il lancio dell’album ‘Il mondo è nostro’.

C’è e non c’è. Ma anche: c’è o non c’è? Tiziano Ferro ha festeggiato l’uscita del suo nuovo e atteso album, ‘Il mondo è nostro’, regalando una speciale performance live ai fan grazie al supporto di Amazon Music. L’appuntamento è a Milano, al Superstudio Più, dove è andata in scena un’esibizione dal vivo a dir poco sorprendente in cui l’artista ha cantato supportato da una sofisticata tecnologia ologrammatica.

Ecco perché Ferro c’era pur non essendoci fisicamente (e qui la sorpresa si è mescolata a un pizzico di delusione nei presenti, soprattutto tra le fila di fan arrivati da lontano). Ma l’esperimento pionieristico è talmente all’avanguardia che Tiziano sembra di averlo incontrato davvero. L’artista ha intrattenuto la platea con alcuni dei brani del suo nuovo album interagendo in maniera del tutto nuova con il pubblico.

Foto da Ufficio Stampa Amazon Music

LEGGI ANCHE: — Tiziano Ferro: «Sempre fiero di ciò che dico. Gli haters? Siamo noi a dare loro importanza»

La tecnologia dell’ologramma ha permesso, infatti, di costruire un legame con i fan presenti attraverso la sua musica e con la sua presenza digitale ma IRL. Del resto, il cantautore sa come regalare show unici e proprio quest’attitudine l’ha portato a collaborare con Amazon Music. La versione ologramma di Tiziano Ferro ha avuto la possibilità di interagire con i fan circondato dall’entusiasmo per l’inaspettata performance.

Così, l’evento ha segnato un nuovo capitolo per le performance interattive e un modo nuovo per avvicinare i fan al loro artista preferito. ‘Il mondo è nostro’ di Tiziano Ferro è disponibile sulla app di Amazon Music per iOS e Android. Ora però si pensa agli stadi e ai concerti, in presenza. Per davvero.

Foto da Ufficio Stampa Amazon Music Foto da Ufficio Stampa Amazon Music

Foto da Ufficio Stampa Amazon Music