Più di un album, ‘Il Segreto’ è l’attestazione di un processo creativo ben preciso: ce lo racconta Venerus.

Il nuovo album di Venerus – Il Segreto – arriva a due anni di distanza da Musica Magica portando con sé non solo il mondo dell’artista, ma anche un approccio ben preciso al processo creativo. In uscita il 9 giugno per Asian Fake/Sony Music, Il Segreto è stato infatti registrato nella casa studio milanese del cantautore, in presa diretta e senza modifiche a posteriori.

«Questa casa studio è stato il mio centro nevralgico nell’ultimo anno ed è dove tutto è successo. – dice infatti Venerus – Non è uno studio di registrazione tipico, ho preso il magazzino e l’ho trasformato con quello di cui nella mia testa avevo bisogno. Sia per creare che per suonare. E ho potuto stare coi miei amici. Il concetto del disco nasce da questo luogo. È una sorta di avamposto nel nulla». Concepito tra inizio gennaio e fine febbraio, Il Segreto nasce in un momento in cui Venerus e i suoi musicisti erano reduci dall’esperienza dei live. Anche in quell’occasione, la band aveva iniziato a dirigersi «verso un approccio old school». «Abbiamo suonato live come si faceva un tempo», chiarisce il cantautore, precisando che probabilmente la scintilla che ha dato il via alla registrazione dell’album sia nata proprio on stage.

Il Segreto: una fotografia in movimento

«Questo disco è a tutti gli effetti una fotografia in movimento di cosa è successo mentre registravamo in quei giorni. – spiega Venerus – È una stanza viva. Ed è bello anche sentire la stanza. Ho fatto un disco con i miei migliori amici, altra cosa importante. Finché ero solo non riuscivo a scrivere, quando ho invitato i miei amici è successa la magia e questo disco vive molto questa condivisione. È il mio secondo disco solista, ma è un disco con la mia band».

Doveroso a questo punto citarli, a partire dal produttore Filippo Cimatti. Alla registrazione dell’album hanno poi partecipato Danny Bronzini (chitarra), Andrea Colicchia (basso), Elia Pastori (batteria) e Danilo Mazzone (organo/tastiere). «Sono tutte persone che concepiscono così la musica. – dice Venerus – Credo sia anche la ricetta di tutti i dischi che amo e che ho amato nella mia vita».

Venerus, il tour

Venerus torna anche ad incantare le platee con il Tour Segreto 2023, uno show nuovo che porterà nei principali festival estivi italiani. La tournée avrà inizio dall’Artico Festival di Bra (CN) il 23 giugno 2023, per poi fare tappa il 25 giugno al Roma Summer Fest, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 4 luglio al Goa Boa di Genova, il 7 luglio al Tener-A-mente Festival al Vittoriale di Gardone Riviera (BS), il 13 luglio al Sherwood Festival di Padova, il 19 luglio al Noisy Naples Fest di Napoli, il 22 luglio al Corona Sunsets Festival World Tour di Lajatico (PI), il 29 luglio all’Oltre a Mare al Beky Bay di Rimini, il 6 agosto al Tagghiate Urban Fest di Lecce e infine il 9 agosto all’Alcart Festival di Alcamo (TP).

Foto: Matteo Strocchia e Marco Servina