Tredici Pietro e Lil Busso presentano il nuovo album ‘Lovesick’

‘Lovesick’ è il nuovo joint album di Tredici Pietro e Lil Busso, che tornano a collaborare in un disco diretto tra punchline sfrontate e momenti di introspezione.

Tredici Pietro e Lil Busso tornano a collaborare nel progetto discografico ‘Lovesick’, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in CD. Dopo i precedenti featuring, il duo rinnova così la sua alchimia nel panorama urban italiano fatta di una sana competizione artistica da cui sono scaturite le dieci tracce del nuovo disco. A fare da apripista i singoli Why U Naked? e 2€/Secondo, che Tredici Pietro e Lil Busso hanno presentato live in anteprima durante il concerto sold out dello scorso 4 ottobre a Milano.

Cover album da Ufficio Stampa

“Erano 3-4 anni che dovevamo fare questo disco, ma per una ragione o per un’altra non ci eravamo riusciti fino ad oggi”, raccontano i due giovani artisti. “La volontà c’è fin da quando ci conosciamo, serviva solo il momento giusto, non c’era ancora la musica ma l’intenzione c’è sempre stata Dopo aver entrambi vissuto all’estero, tornati in Italia, abbiamo capito che era arrivato il momento di fare musica ‘per davvero’”.

“Ci siamo un po’ incrociati e abbiamo usato le nostre armi a favore l’uno dell’altro, ci siamo venuti incontro”, continuano Tredici Pietro e Lil Busso. “Siamo molto amici e questo, all’inizio di un rapporto lavorativo, è una fortuna perché c’è la possibilità di dirsi le cose senza peli sulla lingua. E senza che le conseguenze siano una chiusura ma una nuova apertura. Il disco si chiama ‘Lovesick’, una vera e propria analisi della nostra emotività, che molto spesso facciamo fatica a gestire.”

“C’è una vera fratellanza, un rapporto di amicizia che ci lega e una sinergia che ci rende la vita più semplice, a nostro parere è fondamentale anche per lavorare bene”, confermano all’unisono.

“Il disco inizia con un pezzo jersey, genere urban che sta un po’ prendendo derivazioni drill e che viene da New York”, raccontano quindi, inquadrando le intenzioni musicali del progetto. “Si basa sul colpo di cassa drittissimo e questo crea una un vortice ritmico di costante movimento. Ecco, noi vorremmo portare avanti questo genere, e in qualche modo, rappresentarlo. Stiamo facendo un sacco di provini a riguardo e questo è un modo per dire che le influenze estere sono più facili da raccogliere e più dirette”.

‘Lovesick’ è stato scritto interamente da Tredici Pietro (Pietro Morandi) e Lil Busso (Nicola Bussolari), con la collaborazione di Diss Gacha e di VillaBanks in due tracce. Di seguito la tracklist:

SI O NO SARA E SABRINA (feat. DISS GACHA) È VERO WHY YOU NAKED? LOVESICK ALMENO SE SI LITIGA SCOPIAMO (feat. VILLABANKS) ANGELI E DIAVOLI 2€/SECONDO

BONUS TRACK (CD Exclusive):

PICCOLO SEGRETO

OUTRO

Foto di Laurent Bentil da Ufficio Stampa