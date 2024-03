La nostra intervista ai Sierra, che ci raccontano il nuovo album ‘Per Sempre’: nella tracklist anche un feat. con Wayne.

Esce venerdì 22 marzo il nuovo album dei Sierra, Per Sempre (distribuzione Virgin Music Group). L’album si compone di 11 tracce e include e include i featuring con Wayne, Nicolette e Quest. Il disco raccoglie le esperienze personali dei due artisti, alternando brani più leggeri ad altri più malinconici e profondi. Tanti i temi affrontati: dall’amore, alla voglia di rivalsa, alla crescita personale. Lo sguardo del duo oscilla tra passato, presente e futuro dando vita a un progetto introspettivo, figlio di una profonda consapevolezza di se stessi e di una maturazione artistica e musicale.

Il disco raccoglie le esperienze di vita vissuta dei Sierra, alternando brani più leggeri ad altri più malinconici e profondi. Tanti i temi affrontati: dall’amore, alla voglia di rivalsa, alla crescita personale. Lo sguardo del duo oscilla tra passato, presente e futuro dando vita a un progetto introspettivo, figlio di una profonda consapevolezza di se stessi e di una maturazione artistica e musicale.

I Sierra raccontano Per Sempre

«Per Sempre è il nostro nuovo album. – ci dicono i Sierra – Parla di semplicità, fruibilità da parte di tutti e ed è libero dalle restrizioni del mercato. È il nostro progetto più autentico fino a oggi, ed è completamente indipendente». Sui featuring, il duo sottolinea di essersi affidati a volti noti e meno celebri.

«Quest è un amico di zona che sappiamo essere un genietto. – spiegano infatti – Da sempre fa hit su hit e speriamo di contribuire a farlo conoscere di più. Nicolette è una ragazza giovane, l’abbiamo per puro caso scoperta tra una sessione e l’altra. E ha spaccato. Con Wayne c’è una stima reciproca. Già ci conosceva e noi siamo stati molto influenzati dalla sua scrittura. Lui è nel pezzo più sperimentale e drogato, in cui si racconta un amore eclettico». «Il disco – concludono i Sierra – è un viaggio che consigliamo. Ci vede sotto una nuova veste e una nuova luce, meno attaccata a meccanismi che ci rendevano diversi. In questo disco siamo più attaccati al terreno, ci sono tantissimi generi».