L’annuncio che tanti fan aspettavano è arrivato durante una serata speciale a Milano: ‘X2VR’ è il nuovo album di Sfera Ebbasta.

Durante la $€ Special Night all’Allianz Cloud di Milano, Sfera Ebbasta ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album, ‘X2VR’ (Island Records), disponibile da venerdì 17 novembre. L’annuncio dell’album è stato il momento clou dell’evento che ha visto la partecipazione entusiastica dei fan.

Foto di Francesco Prandoni da Ufficio Stampa

Per Sfera – artista acclamato a livello mondiale – è dunque tempo di tornare alle origini. ‘X2VR’ rappresenta, infatti, il secondo capitolo della saga iniziata nel 2015 con ‘XDVR’, progetto che ha avuto un impatto significativo nella musica italiana e, in particolare, nella storia della trap. Grazie a quel lavoro, Sfera Ebbasta non solo ha consolidato la sua posizione nell’industria musicale ma ha cambiato le regole del gioco.

L’artwork dell’album è uno scatto in bianco e nero realizzato da Lorenzo Villa, che ritrae Sfera con il figlio Gabriel tra le braccia. Oltre a titolo e data di uscita, è stata svelata anche la tracklist. Eccola di seguito:

Fragile Ciao Bella G63 VDLC Anche Stasera Momenti No Milano Bene 3uphon Complicato Gol Calcolatrici 15 piani

X2VR FUORI VENERDÌ 17 ⌛️👿 pic.twitter.com/Vhx9jmsSh1 — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) November 14, 2023

Foto di Francesco Prandoni da Ufficio Stampa