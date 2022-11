RM svela la tracklist di ‘Indigo’: ci sono anche Anderson .Paak e Erykah Badu

RM ha svelato la tracklist dell'album 'Indigo', in uscita il 2 dicembre: tra i featuring anche quello con Anderson .Paak.

Il nuovo album di RM sta per arrivare: proprio oggi sui canali social della Big Hit è stata condivisa la tracklist di Indigo, che uscirà il 2 dicembre (in Italia saranno le 6 di mattina). Indigo, già sulla carta, sembra frutto e figlio della curiosità artistica a cui RM ci ha abituato sin dai suoi singoli e mixtape. Torna, ad esempio, tra le collaborazioni John Eun con cui il leader dei BTS aveva collaborato prima per Hope e poi per Bicycle. Ma anche un duetto che si preannuncia iconico con Erykah Badu, per non parlare del featuring con Anderson .Paak, già finito in tendenza su Twitter.

I brani del primo disco da solista di RM sono dieci e l’impressione è che saranno un intenso viaggio nell’anima più pura del rapper/cantautore. Di seguito la tracklist.

Prima della tracklist, RM aveva condiviso le prime immagini teaser di Indigo e l’identity film, un video in cui il cantautore descrive l’album come «una testimonianza della mia gioventù nel momento della fase indipendente». Ma anche come «un album sbiadito dal sole come un paio di vecchi jeans» e, infine, come «l’ultimo archivio dei miei vent’anni».

Il disco sarà pubblicato anche in formato fisico Book Edition (a partire dal 16 dicembre) che include il CD con booklet formato libro, cartolina, fabric card, instant foto e poster.