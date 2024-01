Esce il prossimo 8 marzo ‘Visions’, nono album in studio di Norah Jones che sarà in tour negli USA nel corso della primavera. La tracklist.

Ottime notizie per i fan di Norah Jones. La pluripremiata cantante, cantautrice e pianista, pubblicherà, infatti, il suo nono album in studio da solista, intitolato ‘Visions’, il prossimo 8 marzo. Il disco nasce dalla collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels ed è anticipato da singolo Running, co-scritto da Norah Jones e Leon Michels

Lo accompagna il videoclip ufficiale, già disponibile in rete, in cui la Jones si esibisce suonando pianoforte, chitarra e basso, mentre Michels suona la batteria e il sassofono baritono. Il brano trasmette una sensazione di libertà e gioia, e anticipa un album che promette di essere vibrante e ricco di emozioni positive.

‘Visions’ comprende dodici tracce canzoni che esplorano temi come la libertà, il ballare, fare le cose per bene e accettare le sfide della vita. Una svolta positiva rispetto al tono più cupo dell’album precedente, ‘Pick Me Up Off The Floor’, pubblicato nel 2020. “Il motivo per cui ho chiamato l’album ‘Visions’ – spiega Norah Jones – è che molte idee sono venute nel cuore della notte. O in quel momento prima di dormire e Running era una di quelle in cui sei mezzo addormentato e ti svegli di soprassalto”.

“Avevo una melodia e alcuni testi che mi passavano per la testa e li ho semplicemente registrati con un memo vocale”, prosegue Jones. “Abbiamo fatto la maggior parte delle canzoni allo stesso modo: io ero al pianoforte o alla chitarra, Leon suonava la batteria e ci siamo messi a fare jamming. Mi piace la crudezza tra me e Leon, il modo in cui suona un po’ garage ma anche un po’ soul, perché è da lì che viene, ma anche non troppo perfezionato”.

In concomitanza con l’annuncio dell’album, Norah Jones ha anche rivelato le date del suo tour nordamericano della primavera 2024. Il tour inizierà il 6 maggio a Boston e includerà tappe a Washington DC, Brooklyn e Manhattan. Le prevendite dei biglietti sono già disponibili, mentre la vendita generale inizierà il 25 gennaio.

Formati e trackslit di ‘Visions’

‘Visions’ è già disponibile per il pre-ordine, con formati che includono CD, vinile e digitale. La track list è la seguente:

CD

All This Time (Norah Jones/Leon Michels) Staring at the Wall (Norah Jones/Leon Michels) Paradise (Norah Jones/Leon Michels) Queen of the Sea (Norah Jones) Visions (Norah Jones) Running (Norah Jones/Leon Michels) I Just Wanna Dance (Norah Jones/Leon Michels/Homer Steinweiss) I’m Awake (Norah Jones) Swept Up in the Night (Norah Jones/Leon Michels) On My Way (Norah Jones/Pete Remm) Alone With My Thoughts (Norah Jones/Leon Michels) That’s Life (Norah Jones/Leon Michels)

VINILE

LP Side A

All This Time (Norah Jones/Leon Michels) Staring at the Wall (Norah Jones/Leon Michels) Paradise (Norah Jones/Leon Michels) Queen of the Sea (Norah Jones) Visions (Norah Jones) Running (Norah Jones/Leon Michels)

LP Side B

I Just Wanna Dance (Norah Jones/Leon Michels/Homer Steinweiss) I’m Awake (Norah Jones) Swept Up in the Night (Norah Jones/Leon Michels) On My Way (Norah Jones/Pete Remm) Alone With My Thoughts (Norah Jones/Leon Michels) That’s Life (Norah Jones/Leon Michels)

