Con ‘Stick Season (Forever)’ si conclude la serie ‘Stick Season’ del cantautore multiplatino nominato ai Grammy® Awards.

È uscito venerdì 9 febbraio l’ultimo capitolo della serie ‘Stick Season’dal titolo ‘Stick Season (Forever)’, nuova versione dell’album del cantautore multiplatino nominato ai Grammy® Awards Noah Kahan. La raccolta contiene 30 brani, incluso il nuovo attesissimo singolo Forever – già disponibile in radio e su tutti i digital store – edue nuove collaborazioni, You’re Gonna Go Far ft. Brandi Carlile e Paul Revere ft Gregory Alan Isakov.

Queste tre nuove canzoni si aggiungono ai 21 brani precedentemente pubblicati nell’album ‘Stick Season’, uscito nel 2022 e seguito da ‘Stick Season (We’ll All Be Here Forever)’ nel 2023. Noah ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Post Malone, Kacey Musgraves, Hozier, Sam Fender, Gracie Abrams e Lizzy McAlpine.

Cover da Ufficio Stampa

Noahcommenta così l’uscita del nuovo progetto discografico: “Sono entusiasta e anche un po’ triste di pubblicare ‘Forever’ e queste due collaborazioni da sogno. Innanzitutto, sono grato e oltremodo orgoglioso di condividere queste due canzoni con artisti che hanno fatto da colonna sonora alla mia vita. Gregory e Brandi hanno scritto canzoni che mi hanno accompagnato attraverso il dolore, la solitudine, i cambiamenti di vita e la mia carriera. Sono così onorato di averli in questa edizione finale”.

E prosegue: “Con Forever intendo un tempo lungo. Questo ciclo di album mi è sembrato infinito, e ne ho amato ogni secondo. Ho amato vivere in questo mondo. Non mi sono mai sentito più a mio agio nella mia pelle, più orgoglioso di ciò che stavo rappresentando con le mie canzoni. Quando mi sono seduto a scrivere Forever con Gabe Simon, non sapevo che avrei chiuso l’album con questa canzone. Pensavo che sarebbe stato semplicemente un bel singolo, ma ascoltando la storia, mi sono reso conto che stavo scrivendo da una nuova prospettiva”.

“Mi piace l’idea che un luogo possa rimanere esattamente uguale, ma allo stesso tempo cambia totalmente contemporaneamente al cambiamento delle nostre viste e esperienze. La parola ‘Forever’ mi terrorizzava. Odio la definitività, c’è troppa incertezza e noia legate al resto del tempo. Ora, però, ho scoperto che Forever significa che ci sono possibilità illimitate”.

“C’è così tanta gioia nel mondo, che aspetta solo di essere trovata. Questo è qualcosa che ‘Stick Season’ mi ha insegnato, che quest’anno mi ha insegnato. A volte basta cambiare prospettiva”. Conclude, quindi, Noah Kahan: “Spero che queste canzoni vi piacciano, spero che continuino a essere con voi nei momenti in cui ne avete più bisogno, come hanno fatto per me. Non so cosa ci sarà dopo, ma sono felice di poterlo scoprire per sempre”

‘Stick Season (Forever)’ arriva dopo la partecipazione di Kahan ai Grammy® Awards. Ha vinto il Rising Star Award durante i NMPA e i Billboard Songwriter Awards dove si è esibito in un set acustico intonando due dei suoi successi: Stick Season e Growing Sideways. Con il suo ‘We’ll All Be Here Forever World Tour’ nel Regno Unito e in Europa, Kahan raggiunge nuove vette nelle classifiche di tutto il mondo, guadagnando anche il #1 posto nella Billboard Hot 100 Songwriters Chart.

Foto da Ufficio Stampa