Due nuovi album celebrano ‘THE SHOW’ LIVE ON TOUR 2024 di Niall Horan: ecco date di uscita, copertine e tutte le tracce.

Niall Horan, ex membro dei One Direction e oggi affermato artista solista, ha deciso di celebrare il successo del suo The Show Live On Tour 2024 pubblicando due speciali album dal vivo. Il primo è ‘The Show: Live From Madison Square Garden’ ed è atteso per venerdì 30 agosto (raccoglie le due serate sold-out che Niall ha tenuto a New York). La settimana successiva, il 6 settembre, arriverà ‘The Show: Live On Tour’, con le esibizioni al Madison Square Garden e registrazioni razioni live da città Milano, Melbourne, Tampa, Tokyo, Londra e Łódź.

Immagine da Ufficio Stampa

Entrambi gli album saranno disponibili in formato vinile dal 22 novembre, con un’edizione speciale da collezione, ‘The Show: Live On Tour Deluxe Vinyl’ che si preannuncia imperdibile per gli appassionati. Il triplo cofanetto include venti tracce live su due LP colorati rosso e oro con effetto splatter, cover lenticolare con foto e poster esclusivi. Il pre-ordine è già disponibile sul sito ufficiale a questo link.

Il tour

Nel trailer di presentazione, Niall ha condiviso un assaggio dell’atmosfera unica del tour, mostrando momenti di pura energia e connessione con il pubblico. Le canzoni incluse in questi album coprono i tre album solisti di Horan, compreso il più recente ‘The Show’ (2023) che ha debuttato al primo posto nella classifica Top Album Sales di Billboard e ha raggiunto il vertice delle classifiche in diversi paesi tra cui Regno Unito, Irlanda, Australia e Belgio.

Il tour 2024 è stato il più grande mai intrapreso da Niall Horan: partito a febbraio con due date alla Belfast Arena in Irlanda, lo show ha toccato Europa, Australia, Asia prima di spostarsi in Nord America ad agosto, con due serate sold-out a Inglewood. A fine agosto, poi, Niall è tornato nella sua Irlanda per due date speciali al Royal Hospital Kilmainham di Dublino, prima di proseguire in Centro e Sud America.

La tracklist ufficiale dei due nuovi album live di Nial Horan

‘The Show: Live From Madison Square Garden’

Heaven (Live From Madison Square Garden) Small Talk (Live From Madison Square Garden) On A Night Like Tonight (Live From Madison Square Garden) Still (Live From Madison Square Garden) This Town (Live From Madison Square Garden) San Francisco (Live From Madison Square Garden) If You Leave Me (Live From Madison Square Garden) Science (Live From Madison Square Garden) Black And White (Live From Madison Square Garden) Slow Hands (Live From Madison Square Garden)

Cover da Ufficio Stampa Cover da Ufficio Stampa

‘The Show: Live On Tour’

Heaven (Live From Madison Square Garden) Small Talk (Live From Madison Square Garden) On A Night Like Tonight (Live From Madison Square Garden) Still (Live From Madison Square Garden) This Town (Live From Madison Square Garden) San Francisco (Live From Madison Square Garden) If You Leave Me (Live From Madison Square Garden) Science (Live From Madison Square Garden) Black And White (Live From Madison Square Garden) Slow Hands (Live From Madison Square Garden) Nice To Meet Ya (Live From Łódź) Save My Life (Live From Tampa) Heartbreak Weather (Live From Dublin) You Could Start A Cult (Live From Tokyo) Dear Patience (Live From Melbourne) Cross Your Mind (Live From Milan) Paper Houses (Live From Oslo) On The Loose (Live From Dusseldorf) Put A Little Love On Me (Live From Paris) Flicker (Live From London)

Immagini da Ufficio Stampa