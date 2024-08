Manca meno di un mese alla nuova edizione di ‘X Factor’ che svela le prime immagini della giuria e della conduttrice al lavoro.

Lavori in corso in quel di X Factor 2024. È stata, infatti, un estate di impegni per la nuova giuria – formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – e per la neo conduttrice, Giorgia. La formazione del tutto inedita promette una stagione completamente nuova, al via il 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, che sembra aver trovato la chiave per una perfetta sintonia. Per ora, almeno.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

Le Audizioni si sono tenute nelle scorso settimane all’Allianz Cloud di Milano, sul palco del quale Giorgia è apparta emozionata ma a proprio agio. Al tavolo, invece, grande rigore nelle votazioni e nei giudizi ma anche momenti di relax e divertimento. Come per l’arrivo delle cosiddette “bimbe di Manuel”, che fanno (forse) arrossire il giudice veterano Agnelli.

Unico veterano in giuria – gli altri sono, infatti, alla prima esperienza nel talent –, il musicista ha cinque edizioni alle spalle vissute sempre da protagonista nello show Sky Original prodotto da Fremantle. Le sue prime parole circa X Factor 2024? «Non mi sono mai trovato così bene con una giuria».

Immagini di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa