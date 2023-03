Si intitola ‘L’Amore’ il secondo album di Madame, che torna con un progetto in cui il sentimento si insinua negli angoli nascosti dell’anima e della carne.

Trovare l’amore anche dove non c’è fortuna né luce, perché anche lì, nel male, il bene trova sempre modo di abitare. Si intitola ‘L’Amore’ – rigorosamente con iniziale maiuscola – il nuovo album di Madame, disponibile da venerdì 31 marzo per Sugar. Un progetto coraggioso per i suoi testi, i suoni, i riferimenti e le intenzioni di un’artista che racconta il sentimento nei suoi angoli sporchi. Lì dove la sua forza si fa più dirompente e si piega senza spezzarsi. E la perversione, poeticamente ed etimologicamente intesa, diventa per Madame uno strumento linguistico, “quasi per sfida con chi mi ascolta, una licenza a cui sarò sempre affezionata nonostante quello che mi viene e verrà detto. È un rischio che mi prendo”.

Foto di L. Scotti da Ufficio Stampa Sugar Music

Per presentare l’album, l’artista ha scelto di raccontarsi nella dimensione a lei più affine, quella del live, snocciolando e spiegando ispirazioni e sentimenti dietro le quattordici nuove canzoni. “Non sono attratta dal male, ma dal bene che c’era in questo male, ed è sempre stato l’amore. Vorrei essere luce dove luce non c’è”, spiega Madame. E a chi la definisce coraggiosa, risponde: “Per me è coraggio anche il non desiderio di ribellarsi, ma io sono stata con l’istinto ribelle e ci morirò, mi viene naturale. Mi viene facile e non perché io sia migliore”.

“Ho chiamato disco ‘L’Amore’ e con la A maiuscola perché nel Medioevo, quando si parlava di Amore, era sentito quasi come un personaggio. E io lo tratto così in questo disco, lo vedo come un nucleo, un’essenza, un assoluto stabile che poi entra nelle situazioni e nelle persone. Sono loro a declinarlo a modo proprio anche in maniera tossica. Ma è sempre amore”.

Un album, ‘L’Amore’, molto diverso dal precedente ‘Madame’ sul piano sonoro. “Ho l’attenzione labile, e mi annoio facilmente. La banalità mi annoia”, dichiara. “L’album rap lo avevo fatto perciò stavolta ho dato un’impronta cantautorale ma non è stato studiato. Ho scritto anche canzoni rap nel frattempo che in questo disco non rientravano per senso logico. Questo disco è nato dopo i brani Voce, Tu mi hai capito e Marea… Mi sono detta che ave fatto tre hit e che potevo fare un disco che non si filasse nessuno ma che a me piacesse tantissimo. Di base volevo provare l’altra sensazione, un disco che legasse me a determinate persone”.

“Vedo l’amore come una connessione al di là dei vincoli sociali”, spiega ancora Madame. “È nella sfumature che si nascondo le gemme più speciali”.

Tanti i mondi che echeggiano nel disco: ci sono De André e Battiato, la musica latina e la poesia di Anne Sexton, la cinematografia di Luca Guadagnino e Gaspar Noé, la letteratura russa da Nabokov in poi. Per chi si aspetta, invece, duetti e feat., a questo giro non ve ne sono. “I brani non mi hanno chiamato feat., semplicemente non sono nati. Avevo delle idee e anche i nomi di alcune persone, che avevo anche contattato. Per esempio Elisa, poi, per un motivo o per l’altro non ci siamo incontrate. Avevo pensato anche a Marracash ma non avevo quel pezzo in cui sarebbe stato bene. Tutte le idee, alla fine, si sono andate ad esaurire ma non c’è stata una decisione troppo cosciente. È andata così”.

Da Sanremo 2023 ai prossimi live

Impossibile non toccare l’argomento recente Sanremo 2023, che ha visto Madame sul palco dopo essere stata al centro della cronaca. “A Sanremo mi sono veramente divertita”, afferma sicura. “Io sento di vivere quando c’è qualcosa di difficile di affrontare. In tutto questo male, c’è stato anche il bene e il bene di quella cronaca era il mio secondo Sanremo. Avevo paura di non riuscire a godermi la settimana traendo la gioia del momento e sentendo la gratitudine per esserci. C’è stato il rischio di non andare, di non fare bene e sbagliare tutto. In questo senso, la cronaca è stata una compagna di avventure che mi ha dato molta più forza e voglia di dimostrare chi sono veramente al di là di uno sbaglio. Di errori ne farò ancora a bizzeffe. Ci sarà chi mi capirà, chi mi perdonerà continuerà a seguirmi. Per gli altri, significa che non era così forte il nostro legame. Ricorderò questo percorso per tutta la vita”.

Madame sarà in tour quest’estate nelle più suggestive location outdoor:

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini

15 luglio – CHIETI – La Civitella

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

30 agosto – TODI (PG) – Piazza del Popolo

A questi appuntamenti, si aggiunge il primo live in un palasport: sabato 21 ottobre Madame sarà dal vivo al Forum di Assago. Un nuovo traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Le prevendite per le date estive e per quella del Forum di Assago, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, sono disponibili su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

Foto di L. Scotti da Ufficio Stampa Sugar Music