Il 3 novembre uscirà l’album solista di Jung Kook ‘Golden’: chi pre-ordina la versione ‘Shine’ potrà partecipare a un party esclusivo.

Jung Kook – dopo aver rilasciato il nuovo singolo 3D (in featuring con Jack Harlow) – ha annunciato l’uscita del suo nuovo album solista intitolato Golden (qui per il pre-save). Il disco uscirà in tutto il mondo il prossimo 3 novembre. L’annuncio è arrivato dalla BIGHIT MUSIC tramite la piattaforma globale per i fan Weverse.

L’album è stato anticipato dalla hit mondiale di quest’estate Seven con la rapper americana Latto, rimasta per 8 settimane alla n.1 della classifica globale dei singoli di Spotify. Il brano è arrivato anche alla n.1 nella classifica americana dei singoli Billboard Hot 100 e attualmente si trova nella top10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Seven, inoltre, è stato il primo brano di un artista solista K-pop a debuttare dopo le prime 24 ore in vetta alla classifica globale dei singoli di Spotify con oltre 15 milioni di stream. È stato anche il brano a raggiungere più velocemente la prima posizione su iTunes in 100 Paesi nella Storia della musica. Venerdì è uscito anche il nuovo brano 3D in collaborazione con Jack Harlow, attualmente posizionato alla n.1 della classifica singoli giornaliera di Spotify (con Seven alla terza posizione).

Jung Kook: per Golden un party esclusivo a Milano il 3 novembre

Golden conterrà 11 tracce (inclusi i primi due singoli) e il titolo – scrive la nota stampa ufficiale – «fa riferimento al momento d’oro che sta vivendo l’artista in questo momento della sua carriera solista». Non bisogna però dimenticare che Jung Kook è anche soprannominato il Golden Maknae dei BTS e che è solito chiamare le sue produzioni (audio e video) sotto il brand Golden Closet.

Per celebrare l’uscita di Golden sarà possibile pre-ordinare la versione CD Shine dell’album in esclusiva sullo shop Universal Music Italia e partecipare al party esclusivo di lancio in collaborazione con Kpop Italia/Kinetic Vibe, che si terrà il 3 novembre a Milano dalle ore 22.30 presso il DI4 – Distretto Industriale 4. L’album in Italia sarà disponibile per tutto il mercato in 3 bellissime edizioni CD: Shine, Substance e Solid. Ognuna delle versioni avrà una diversa cover, photobook, card e poster esclusivi.