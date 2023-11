Il Volo torna con l’EP festivo ‘4 Xmas’, quattro brani natalizi reinterpretati per respirare da subito l’atmosfera delle feste.

Annunciato a sorpresa solo qualche giorno prima della pubblicazione, è ora disponibile sulle piattaforme digitali ‘4 Xmas’, il nuovo EP di Natale de Il Volo. Il trio torna, infatti, in quest’inverno 2023 con un disco che contiene quattro brani natalizi intramontabili reinterpretati. Si tratta di Happy Xmas (War Is Over), Amazing Grace, O Tannenbaum e Feliz Navidad, che Il Volo regala ai fan di tutto il mondo anticipando la magica atmosfera delle festività di fine anno.

Cover da Ufficio Stampa

Ma il progetto ‘4 Xmas’, con il suo sapore internazionale, è solo il primo passo di un nuovo importante percorso per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. I tre artisti, infatti, festeggiano nel 2024 il 15º anniversario della loro carriera durante la quale hanno conquistato il pubblico e ha calcato i palcoscenici più prestigiosi.

LEGGI ANCHE: — FOLLYA, il nuovo album: «Oggi siamo la band che sognavamo di diventare»

L’EP, dunque, promette di essere solo il tassello inaugurale di un viaggio che già vede in programma, per i prossimi mesi, concerti in Giappone (quattro date tra aprile e maggio) e in Cina (il calendario sarà annunciato a breve). Un regalo musicale speciale, dunque, per i fan e una preview di ciò che anche deve arrivare.

Foto da Ufficio Stampa