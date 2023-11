Il compositore premio Oscar e BAFTA Volker Bertelmann, alias Hauschka, pubblica il suo nuovo album, ‘Philanthropy’, disponibile su City Slang. In concomitanza, Hauschka presenta il video musicale Nature e annuncia un tour nordamericano nel 2024.

Il compositore premio Oscar e BAFTA Volker Bertelmann, alias Hauschka, pubblica il suo nuovo album, Philanthropy, disponibile ora su City Slang. In concomitanza, Hauschka presenta il video musicale Nature e annuncia un tour nordamericano nel 2024. Un’occasione di celebrazione e riflessione, Philanthropy è una risposta ponderata, ma gioiosamente improvvisata agli ultimi anni, con il suo creatore incline alla filosofia, ma accessibile e all’apice delle sue capacità compositive.

Il video Nature – diretto da Tilly Shiner – presenta riprese lo-fi di un uomo che balla sotto un ponte. «Henry Dances Under a Bridge è un breve ritratto che si è trasformato in un video musicale. – afferma Shiner – Gli sono passato davanti in bicicletta, ballando da solo in una strada tranquilla di Londra. Mi ha riprodotto un messaggio utilizzando un’app vocale e mi ha raccontato brevemente la sua storia. Era schietto, commovente e pieno di tragedia e speranza. Il giorno dopo sarebbe tornato a Sydney, ma ogni giorno, quando andavo in bicicletta sotto il ponte, lo immaginavo ballare lì. Henry ballava nonostante tutto». Sembrava la soluzione perfetta per il brano di Hauschka Nature, in cui i suoni complessi sono sempre mutevoli, a volte inquietanti, a volte scintillanti. È l’inizio di una serie di ritratti in collaborazione con Hauschka, per raccontare storie semplici di persone comuni, e i piccoli piaceri e drammi della loro vita.

Hauschka, biografia

Hauschka, pseudonimo di Volker Bertelmann (Kreuztal, 11 ottobre 1966), è un compositore e pianista tedesco conosciuto per le sue composizioni per pianoforte preparato e le sue numerose colonne sonore. Nato a Kreuztal. È cresciuto nel villaggio di Ferndorf nel circondario di Siegen-Wittgenstein, nel Nord Reno-Westfalia. Quinto di sei figli, ha iniziato a suonare pianoforte classico scoprendo lo strumento in una chiesa e ha continuato a prendere lezioni durante i dieci anni seguenti. Bertelmann forma il suo primo gruppo rock all’età di quattordici anni.

Negli anni seguenti è stato incaricato di comporre musica per la televisione e ha cantato in un certo numero di altre band. Dopo aver lasciato la scuola si è trasferito a Colonia, dove ha iniziato a studiare medicina e poi economia aziendale, ma ha rinunciato a entrambi per concentrarsi (fortunatamente per noi) sulla musica. L’anno prossimo, Hauschka intraprenderà un tour in Nord America a sostegno di Philanthropy, portando le sue incredibili esibizioni dal vivo a New York, Los Angeles, Washington, DC e altro ancora. Nel bel mezzo del tour, Hauschka parteciperà a una performance speciale di Alexandra Waierstall con Scott Jennings al Dia Beacon che fa parte della mostra Arena Momentum di Rita McBride.

4 Nov – Reykjavik, IS @ Iceland Airwaves Festival

6 Nov – London, UK @ Barbican, Milton Court Concert Hall

8 Nov – Berlin, Germany @ Tingel Tangel, Theater Des Westens

17 Nov – Lisbon, Portugal @ Misty Festival

18 Nov – Porto, Portugal @ Misty Festival

15 Dic – Leuven, Belgium @ Het Depot

16 Dic – Utrecht, Netherlands @ Tivoli Vredenburg

22 Feb – Montreal, QB @ Lumiere Festival

23 Feb – New York, NY @ Le Poisson Rouge

24 Feb – Beacon, NY @ Dia Beacon

25 Feb – Washington, DC @ The Hamilton

28 Feb – Seattle, WA @ Crocodile

29 Feb – San Francisco, CA @ The Chapel

1 Marzo – Los Angeles, CA @ Hollywood Forever

27 Aprile – Madrid, ES @ National Music Auditorium