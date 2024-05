Disponibile dallo scorso 24 maggio, ‘Blackout’ è il nuovo album di Federico Baroni tra i busker italiani più seguiti e apprezzati. Le parole del cantautore.

Si intitola ‘Blackout’ – come il singolo che ha fatto da apripista – il nuovo album di inediti di Federico Baroni, cantautore tra i busker più seguiti in Italia. Dieci le tracce del progetto (disponibile in formato fisico e digitale per Warner Music Italy) che vogliono raccontare quell’istante che rappresenta insieme la fine e l’inizio. Una svolta che cambia tutto, apice di un processo di maturazione personale e artistico che si rispecchia nei suoni e nei testi.

“È appena uscito il mio nuovo disco – ci racconta Federico – con dieci tracce che racchiudono i miei ultimi 4-5 anni di vita. Dentro ci sono tanta musica di strada, viaggi, rapporti di amicizia e tanto, tanto amore a 360°. È un album molto vario, che alterna brani dal tiro un po’ più pop, funk e r&b a ballad molto intime che ho scritto chitarra voce o piano e voce, riprendendo la vena più acustica e cantautorale che ha caratterizzato il mio percorso come busker”.

Cover da Ufficio Stampa

Ad accompagnare Baroni nella scrittura dell’album autori quali Adel, Carone, Federica Camba, Folcast e Raige, la cui penna esalta la versatilità del cantautore. “‘Blackout’ è interamente prodotto da Riccardo Scirè e sono veramente molto fiero di questo progetto che porterò live nei prossimi mesi con una big band e insieme ai Planet Butter. Non vedo l’ora di poterlo portare in giro nei festival e nelle date che abbiamo in programma”.

LEGGI ANCHE: — Angelina Mango, il ‘pokè melodrama’ è servito: «In questo album ho detto e dato tutto»

Gli appuntamenti saranno svelati nelle prossime settimane e includeranno anche un corpo di ballo che trasformerà la performance in un vero e proprio show sul modello delle grandi performance delle pop star americane.

La tracklist di ‘Blackout’

Blackout Chilometri Panico Spine Jackpot Pur di stare con lei feat. Folcast Fino a tardi Psycho love Non vale Cosa ti aspetti da me?

Immagini da Ufficio Stampa