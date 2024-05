È disponibile l’album di debutto degli Elettrica, band indie-rock milanese che qui ci racconta il progetto.

Si intitola ‘Elettrica’ (The Orchard) l’album di debutto dell’omonima band milanese, con quattro brani inediti. Il trio milanese, sotto la direzione artistica di Davide Autelitano (Divi) de I Ministri, esplora il connubio tra l’energia pura e senza filtri dell’indie rock fatto di chitarre distorte e la loro vena romantica pop. Ne nasce un invito a un viaggio emotivo tra gli alti e bassi delle diverse fasi di un amore appassionato e tumultuoso.

Cover da Ufficio Stampa

Con alle spalle “una trentina di concerti solo nel primo anno”, gli Elettrica si definiscono “animali da palco”. La svolta arriva grazie all’incontro con Divi: “avevamo tante idee un po’ confuse e ci siamo chiusi in studio di registrazione per mesi per sviluppare le nove tracce dell’album”, racconta la band. “Sono nove storie tutte legate al tema dell’amore, sentimenti e sogni – ad occhi aperti e anche ad occhi chiusi –”.

“Quello che cerchiamo di fare è dare un mood a quello che abbiamo dentro e che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Mischiando un po’ l’indie rock inglese e americano con l’hit pop italiano e cercando di dare quest’idea sognante e ingenua”.

La tracklist di ‘Elettrica’

FAMMI MALE MAI + COME UN FILM VOLA SE LO VUOI VOLERSI MALE CARA ROVINA LONTANO DA TE FUOCO

Foto da Ufficio Stampa