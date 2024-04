Manca sempre meno al nuovo album di ditonellapiaga che il 19 aprile pubblica il singolo ‘Tu con me hai chiuso’. Annunciate anche nuove date live.

A meno di un mese dal nuovo album ‘FLASH’, ditonellapiaga pubblica il nuovo singolo apripista Tu con me hai chiuso (BMG/Dischi Belli), qui il presave. In questa ballad, l’artista indice la parole ‘fine’ su una relazione che sa di disillusioni raccontate su una melodia pop internazionale.

“Le promesse non mantenute, i grandi sogni buttati dalla finestra e una chitarra che diventa sempre più piena e presente. Proprio come la voglia di mettere un punto a questa relazione un po’ liceale, dove si può ricascare anche quando si è plurilaureati”. Così ditonellapiaga introduce il nuovo brano che farà parte della tracklist di ‘FLASH’, in uscita il 10 maggio nei formati Vinile Deluxe Edition (Edizione limitata Colorata e Numerata – 180gr), Vinile Nero (180gr) e CD.

Cover album da Ufficio Stampa

Di seguito le tracce del disco appena svelate con tutte le collaborazioni:

Ti dirò DNA feat. Coma_Cose Fossi come te È tutto vero Una feat. Gaia Come prima feat. Fulminacci Tu con me hai chiuso Mary Non resisto feat. Whitemary Pazza di te

LEGGI ANCHE: — Mika, sold out a Londra in attesa dell’Italia: «Non vedo l’ora di esibirmi a Lucca»

Nell’attesa di poter ascoltare il progetto per intero, ditonellapiagaha coinvolto i fan in un’esperienza di ascolto on the road per le vie di Roma. Quindi, sarà la volta degli appuntamenti live (Magellano Concerti) con il FLASH TOUR 2024:

15 maggio – Roma , Largo Venue

, Largo Venue 24 maggio – Mestre (VE), Bissuola Live @ Teatro al parco NUOVA DATA

(VE), Bissuola Live @ Teatro al parco NUOVA DATA 25 maggio – Segrate (MI), MI AMI Festival

(MI), MI AMI Festival 7 giugno – Bastia Umbra (PG), Chroma Festival NUOVA DATA

Umbra (PG), Chroma Festival NUOVA DATA 14 giugno – Montecassiano (MC), Svicolando Festival NUOVA DATA

(MC), Svicolando Festival NUOVA DATA 29 giugno – Bra (CN), Artico Festival NUOVA DATA

(CN), Artico Festival NUOVA DATA 4 luglio – Castiglione della Pescaia (GR), Popcast Festival NUOVA DATA

Foto da Ufficio Stampa