Si è fatto attendere per tre anni – era, infatti, il 2020 quando usciva ‘Che vita meravigliosa’ con l’indimenticabile Fai Rumore – ma ora Diodato è pronto a tornare. Il cantautore ha, infatti, annunciato la pubblicazione del nuovo album ‘Così speciale’ (Carosello Records), anticipato dalla titletrack che arriva in digitale il 3 marzo. Per il disco, invece, l’uscita è in calendario per venerdì 24 marzo.

‘Così speciale’ contiene dieci tracce inedite, che l’artista ha voluto introdurre con queste parole in un post sui social. “Ci siamo, è arrivato il momento di dirlo, di scriverlo: eccolo qui il mio nuovo album!”, esordisce. “Ci ho lavorato con cura e silenzioso amore per tanto tempo, assieme a musicisti straordinari, amici meravigliosi, anime belle e devo ringraziare chi crede ancora nella musica fatta in questo modo. Dopo così tanta strada è finalmente arrivato il momento di portarlo da voi, anche perché qui dentro, in tutte queste parole, in tutta questa musica, non ci sono solo io, c’è anche un noi”.

Foto di A. Albi da Ufficio Stampa W4Y

“Noi che in questi anni abbiamo sentito fiorire dentro qualcosa di nuovo, di inaspettato, fiori lievi e potenti che crescono nonostante il brutto”, si legge ancora. “Nonostante gli errori, nonostante i rimpianti. Sono il dono segreto che ricevi per aver lasciato entrare vento, pioggia e sole, per aver vissuto davvero, per aver riconosciuto qualcosa di così speciale”. E conclude con una promessa: “Vi racconterò di più, giorno dopo giorno. Adesso mi godo questa felicità, questa sensazione così speciale”.

Ad accompagnare l’attesa, il brano che dà il titolo al disco, una ballad dominata da pianoforte e voce uniti nel racconto. Diodato canta in un crescendo emotivo la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di importante in un tempo ormai passato. Da osservare affacciato a una finestra con verità, semplicità e autenticità.

Questi i titoli dei brani che compongono l’album “Così speciale”, in pre-order e pre-save a questo link:

Ci vorrebbe un miracolo Così speciale Ormai non c’eri che tu Che casino Occhiali da sole Buco nero Ci dobbiamo incontrare Se mi vuoi Lasciati andare Vieni a ridere di me

Cover album da Ufficio Stampa W4Y

La copertina di ‘Così speciale’ è realizzata da Paolo De Francesco, liberamente ispirata all’opera Flowers dell’artista giapponese Tetsumi Kudo. L’album sarà disponibile nei formati CD, vinile e vinile autografato in esclusiva su Amazon. Inoltre, è prevista una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente CD con artwork bianco, vinile con artwork bianco, 2 fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità.

Dopo il successo del tour negli Stati Uniti, ad aprile Diodato tornerà live in Italia e in Europa con un tour di dieci date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, previste aPadova (15 aprile), Milano (20 aprile), Torino (22 aprile), Bologna (27 aprile), Madrid (11 maggio), Berlino (18 maggio), Parigi (20 maggio), Amsterdam (26 maggio), Praga (27 maggio), Roma (27 luglio), a seguito dello spostamento della data inizialmente prevista il 29 aprile. Le prevendite sono disponibili sui circuiti autorizzati qui.

Foto da Ufficio Stampa W4Y