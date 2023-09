Il primo disco di inediti di Coez e Frah Quintale è ‘Lovebars’, che porterà i due artisti a incontrare in fan nei palazzetti e in due speciali appuntamenti insieme a Daniele “Bufer” Attia.

Per gli amici di lunga data Coez e Frah Quintale era maturata l’ora di un progetto discografico insieme. Dal lavoro a quattro mani e due voci nasce ‘Lovebars’, album di inediti disponibile da venerdì 8 settembre per Undamento/Prodacto in licenza a Carosello Records/Warner Music, anche in quattro esclusivi formati fisici (CD – anche in versione autografata –, vinile, vinile speciale e bundle CD + t-shirt).

Il disco celebra un’amicizia attraverso dodici tracce dalla matrice rap, in cui Coez e Frah fondono i loro mondi dando vita a nuove sfumature attraverso un’evoluzione nello stile. La tracklist approfondisce il termine amore, sviscerandone il significato. “Abbiamo sviscerato un po’ il termine amore guardando attraverso varie sfaccettature”, spiega Frah Quintale. “E ci sono temi come l’amicizia e il rapporto con le proprie passioni”. Un tema evidenziato fin dal titolo che significa per l’appunto ‘barre d’amore’.

Cover album da Ufficio Stampa WFY

Così, da un lato c’è l’amore (Love) – dall’amicizia al lavoro – e dall’altro le barre rap (Bars), terreno comune da cui Coez e Frah sono partiti. Fra le tracce, spicca il singolo estivo Alta marea, prodotto da Golden Years, D-Ross e Startuffo e scritto insieme a Davide Petrella, certificato Disco d’Oro e attualmente nella Top10 dell’Airplay radiofonico. “Poteva essere interessante, in un momento del genere, unirsi un po’”, aggiunge Coez a proposito della collaborazione che nasce da una sintonia profonda raccontata anche nella copertina.

La cover di ‘Lovebars’, infatti, è stata realizzata da Daniele “Bufer” Attia e rappresenta i due artisti davanti ad uno specchio mentre Coeztaglia i capelli a Frah. Il gesto del taglio dei capelli rappresenta fratellanza e intimità, un momento di confronto che, tramite l’arte, riporta metaforicamente sulla tela il processo creativo che sta alla base della scrittura di un disco. Un confronto profondo e insolito, che la frenesia quotidiana normalmente non ammette.

Gli appuntamenti instore e il tour

In occasione dell’uscita del disco, Coez e Frah Quintale incontrano i fan durante due appuntamenti esclusivi a Milano e Roma in cui firmeranno anche le copie del nuovo album. Durante gli unconventional instore, in collaborazione con Discoteca Laziale e Feltrinelli, sarà possibile visitare anche una mostra d’arte composta dalle opere di Daniele “Bufer” Attia. L’esposizione vedrà protagoniste non solo tutte le opere d’arte realizzate da “Bufer” per ‘Lovebars’, ma anche altri suoi progetti artistici.

Ecco le date del LOVEBARS EXPERIENCE

Roma , Palazzo Velli Expo – Sabato 9 Settembre 2023, dalle ore 15:30

, Palazzo Velli Expo – Sabato 9 Settembre 2023, dalle ore 15:30 Milano, Triennale– Martedì 12 Settembre 2023, dalle ore 17:30

Coez e Frah saranno insieme in tour nei palazzetti dalle prime settimane del prossimo anno. “Lo vedi proprio negli occhi delle persone come si emozionano”, spiega Frah Quintale. “Ed è uno scambio reciproco dopo tutto quello che abbiamo passato con la pandemia. C’è ancora più voglia nelle persone di tornare a vedersi in faccia”. Questi gli appuntamenti di Lovebars Tour 2024:

Sabato 13 gennaio 2024, Bologna – Unipol Arena

– Unipol Arena Giovedì 18 gennaio 2024, Napoli – PalaPartenope

– PalaPartenope Sabato 20 gennaio 2024, Catania – PalaCatania

– PalaCatania Sabato 27 gennaio 2024, Roma – Palazzo dello Sport

– Palazzo dello Sport Lunedì 29 gennaio 2024, Milano – Mediolanum Forum

– Mediolanum Forum Giovedì 1 febbraio 2024, Firenze – Nelson Mandela Forum

Il tour è prodotto e organizzato da VivoConcerti, i biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate.

Foto da Ufficio Stampa WFY