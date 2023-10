Annunciato qualche settimana fa, ‘Cher Christmas’ è il primo album di Natale di Cher che ha voluto introdurlo con una divertente clip social.

Icona globale con una carriera di oltre cinque decenni, Cher vive in questo 2023 una sua prima volta. La superstar ha, infatti, sorpreso i fan annunciando la pubblicazione del suo primo album di canzoni natalizie, dal titolo ‘Cher Christmas’ (Warner Music). Il progetto – in uscita il 20 ottobre – arriva dieci anni dopo l’ultimo disco di inediti e a cinque dal progetto di cover degli ABBA.

Cover da Ufficio Stampa

La notizia è arrivata, come ormai di consueto, attraverso le pagine social, con una serie di indizi curiosi, tra i quali l’immagine di una C che si ricostruisce. Nel video più recente, dedicato al making of dell’album, Cher rivela qualche dettaglio sulla decisione di cimentarsi con i brani di Natale. “Non volevo fare canzoni di Natale nel modo in cui le avevo già sentite, per come le conosco”, racconta la superstar nella breve clip.

“Ho pensato di poterle rendere divertenti per me stessa e ho pensato che forse avrei potuto fare qualcosa davvero di differente, qualcosa che mi rappresenta”, aggiunge. Si aggiunge, così, un nuovo tassello nella carriera di Cher che nel corso degli anni ha saputo spaziare con successo dal cinema (premiata con Oscar, Grammy ed Emmy) ai teatri di Broadway, passando attraverso hit musicali evergreen. Cher è, per esempio, l’unica artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica Billboard negli Stati Uniti in sei decenni diversi e a quasi 80 anni è pronta a regalare ancora una volta la sua magia in questo album natalizio.

Cover da Ufficio Stampa / Foto Kikapress