Fresca del Disco d’Oro per il nuovo album ‘VERA BADDIE’ ai vertici delle classifiche, ANNA aggiorna il calendario live. Ecco le date.

ANNA non accenna a rallentare la sua corsa e, dopo essersi portata a casa il Disco d’Oro per ‘VERA BADDIE’ (EMI Records Italy/Universal Music Italia), annuncia nuove date live per l’autunno. Da due settimane ai vertici della Top of the Music con il nuovo album, l’artista festeggia così il primato di artista femminile a trascorrere più di una settimana al primo posto della classifica FIMI/Gfk dal 2018.

A trainare il momento d’oro della rapper è la hit estiva 30°C (Disco di Platino) che occupa attualmente la posizione n°2 della classifica singoli (FIMI/GFK). Inoltre, spopola su tutte le piattaforme digitali con oltre venti giorni alla guida di Spotify e dei brani più utilizzati su TikTok con 100.000 creazioni. È inoltre, il secondo brano più ascoltato su YouTube e tra i 20 più trasmessi dalle radio nel nostro Paese.

Foto di Andrea Ariano da Ufficio Stampa

Numeri da capogiro che fanno conquistare ad ANNA il sesto piazzamento nella Top10 della classifica singoli in Italia (FIMI/GFK). Prima era successo con Vetri Neri ft. AVA e Capo Plaza, Everyday con Takagi & Ketra, Geolier e Shiva, BBE con Lazza, Soldi arrotolati con Capo Plaza e Petit Fou Fou con Rhove).

Il tour 2024 di ANNA

Intanto, la giovane artista è impegnata nelle date del suo Summer Tour con cui è impegnata sui palchi italiani fino a settembre. Questi gli appuntamenti:

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

(VE), Parco Pegaso Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione , Space

, Space Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

(AN), Mamamia Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

(MS), Vibe Festival Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli , Ascoli Summer Festival

, Ascoli Summer Festival Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

(SS), Red Valley Festival Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

LEGGI ANCHE: — Angelina Mango in acustico per ‘Apple Music Sessions’

Inoltre, sono sold out le date autunnali a Napoli, Torino e Milano del Club Tour a cui si aggiunge il quinto live a Milano. Qui il calendario aggiornato:

Martedì 5 novembre 2024 – Padova , Hall DATA ZERO SOLD OUT

, Hall SOLD OUT Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli , Casa della Musica SOLD OUT

, Casa della Musica SOLD OUT Lunedì 11 novembre 2024 – Milano , Fabrique NUOVO SHOW

, Fabrique NUOVO SHOW Mercoledì 13 novembre 2024 – Torino , Teatro Concordia SOLD OUT

, Teatro Concordia SOLD OUT Venerdì 15 novembre 2024 – Torino , Teatro Concordia SOLD OUT

, Teatro Concordia SOLD OUT Lunedì 18 novembre 2024 – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT Martedì 19 novembre 2024 – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT Giovedì 21 novembre 2024 – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

(BA), Eremo Club Martedì 26 novembre 2024 – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna , Estragon SOLD OUT

, Estragon SOLD OUT Sabato 30 novembre 2024 – Roma , Atlantico SOLD OUT

, Atlantico SOLD OUT Domenica 1 dicembre 2024 – Roma, Atlantico

I biglietti per la nuova data di Milano saranno disponibili su Vivo Concerti da mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 13:30 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 22 luglio 2024 alle ore 11:00.

Ascolta ANNA e tanti altri nella Spoty Funweek

Foto di Andrea Ariano da Ufficio Stampa