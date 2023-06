Nella giornata di giovedì 8 giugno, in Piazza XXV Aprile a Milano, si può pagare con i soldi del Monopoly. Ecco come funziona.

Giocare è una cosa seria e nel piccolo, grande, universo di Monopoly lo è più che mai soprattutto quando si parla di banconote. Oggi, quella stessa valuta iconica esce dal tabellone e diventa moneta corrente grazie all’iniziativa Paga con Monopoly. Per alcune ore nella giornata di giovedì 8 giugno – dalle 12 alle 14 – in Piazza XXV Aprile a Milano si possono fare acquisti con i mitici soldi del gioco da tavola.

In fondo, chi non ha mai sognato di sfilare dalla tasca quei fogli di tasca trasformandoli in denaro per spese reali? Per qualche ora il sogno diventa realtà regalando un’esperienza unica e irripetibile con cui godersi un delizioso panino gourmet e bere qualcosa in compagnia. L’appuntamento è dalle 12 quando il food truck Al Panino IMPREVISTO è atteso nel cuore del quartiere di Porta Garibaldi. Classico o vegetariano, accompagnato da patatine e da una bevanda a scelta, lo speciale pranzo si paga solo con il Monopoly Dollar distribuito per l’occasione da hostess e steward.

Foto da Ufficio Stampa

Oltre l’esperienza Paga con Monopoly

L’esperienza di Piazza XXV Aprile è solo un ‘’piccolo assaggio’’ di un progetto molto più ampio, realizzato da Hasbro Italy con TLC Worldwide Italia. Dal 22 maggio al 2 luglio, per ogni Monopoly acquistato e partecipante all’iniziativa, si otterranno anche 50 euro in forma di crediti spendibili in esperienze esclusive sulla piattaforma di TLC Worldwide. Basterà registrarsi sul sito pagaconmonopoly.it , caricare la prova d’acquisto e il codice EAN del prodotto acquistato, e scegliere tra le 37 categorie una delle attività convenzionate in tutta Italia. I voucher, riscuotibili entro il 30 settembre 2023, saranno poi fruibili fino al 31 marzo 2024. E i 50 crediti saranno accumulabili sulla piattaforma per ogni Monopoly acquistato.

LEGGI ANCHE: — Milano a Voce, il lab di Chora Media nella Milano Digital Week

L’aspirazione di poter “pagare con i soldi del Monopoly” riflette un desiderio quasi universale che, negli anni, si è radicato ed è entrato a far parte del nostro immaginario collettivo. Vivere un’esperienza tangibile come questa, non solo crea un’opportunità unica per gratificare i fan e interagire in maniera diretta con migliaia e migliaia di giocatori, ma anche un’occasione irripetibile per creare un reale punto di contatto tra Monopoly e il resto del mondo che si trova al di là del tavolo da gioco, continuando così a coinvolgere e ispirare generazioni e generazioni di giocatori, alimentando i bei ricordi e l’amore incondizionato per quel sano divertimento in compagnia che piace sempre di più a tutti gli italiani.

Foto da Ufficio Stampa