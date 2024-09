Dal 25 al 27 settembre, St-Germain porta i suoi fiori di sambuco in un’oasi verde nel cuore di Milano, per un aperitivo all’insegna di bellezza e convivialità.

Anche se l’estate è ormai alle spalle (ahinoi!) e l’autunno che avanza, St-Germain – liquore francese ai fiori di sambuco freschi – porta nuova energia alla città con Blooming Oasis. Dal 25 al 27 settembre, il Chiosco Dodici.mq in Foro Bonaparte si trasforma, infatti, in un rifugio verde e accogliente, offrendo il luogo ideale per ritrovarsi e godersi l’ora dell’aperitivo.

Lo spazio, aperto ogni sera dalle 18.00 alle 22.30, è dedicato a chi cerca un’oasi di relax, lontano dal frenetico ritmo cittadino, da vivere con amici, colleghi o nuovi incontri. “Con Blooming Oasis, St- Germain fa fiorire la città di Milano allestendo un’oasi verde in cui darsi appuntamento e rincontrare i propri amici condividendo le avventure di un’estate ormai trascorsa”, afferma Matilde Morucci, Brand Manager St- Germain. “Il place to be perfetto per godersi l’aperitivo all’italiana”.

Ad arricchire l’esperienza sarà GraPhichette, progetto social new pop lanciato nel 2020 e noto su Instagram. L’artista, infatti, ha personalizzato per l’occasione una serie di tote bag in omaggio a chiunque ordini uno St-Germain Hugo. Un tocco artistico che aggiungerà un ricordo tangibile a una serata speciale.

Come preparare il St-Germain Hugo

Ingredienti:

40 ml di St-Germain Liquore ai fiori di sambuco

60 ml di Prosecco

60 ml di Soda

1 spicchio di Lime

1 ciuffo di Menta Fresca

Tanto ghiaccio

Preparazione: Inserire nel bicchiere il ghiaccio, poi il prosecco, la soda e infine il St-Germain. Mescolare e guarnire con uno spicchio di lime e qualche foglia di menta.

