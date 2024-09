Per la prima volta il dj e produttore di fama internazionale Afrojack apre le porte del suo studio di registrazione privato in Belgio.

Per celebrare il lancio del suo nuovo brano in uscita a novembre, il 6 ottobre 2024 Afrojack invita i fan nel suo studio di registrazione personale a Kalmthout, in Belgio, per un esclusivo soggiorno disponibile su Airbnb.



La line up della giornata prevede un tour dello studio e un workshop di dj-ing con Afrojack. Oltre alla possibilità di essere tra i primi ad ascoltare in anteprima il suo prossimo brano in uscita. A rendere tutto ancora più speciale ci penserà Jaimie van Heije, famoso chef olandese e amico intimo dell’artista, che preparerà per gli ospiti una cena privata.



Di origini olandesi, Afrojack – nome d’arte di Nick van de Wall – ha dominato le classifiche EDM fin dal suo esordio nel 2010, collaborando con artisti del calibro di Ne-Yo, Pitbull e David Guetta. È tuttavia tra i tranquilli boschi di Kalmthout, al confine tra Olanda e Belgio, che ha scelto di creare il suo studio, che ha progettato personalmente nei minimi dettagli. Ci sono attrezzature all’avanguardia pensate per garantire una qualità del suono di altissimo livello. E non mancano diverse sale di produzione e uno spazio dedicato alle registrazioni live.

Lo studio di Afrojack

Oltre all’area musica, all’interno della struttura ci sono diverse camere da letto. Tra queste la camera padronale in cui soggiorneranno gli ospiti, dotata di area salotto, bagno privato e una vista mozzafiato sul giardino. Da qui si potrà assistere ad una delle performance più particolari, che mette in scena Cloud e la sua migliore amica Tifa, rispettivamente un lama e una capra che abitano qui e che sono sempre pronti ad intrattenere gli ospiti.

«Sono davvero entusiasta di accogliere gli ospiti nel mio spazio creativo per celebrare il lancio del mio nuovo brano. – ha commentato Afrojack – Vi aspetto nel mio studio immerso nei boschi di Kalmthout, dove potremo far musica insieme circondati dalla bellezza della natura. Chissà che mentre lavoriamo alla prossima grande hit non riusciamo anche a scorgere qualche cervo in giardino».

Lo studio di Afrojack su Airbnb

Il 6 ottobre, due fan avranno l’incredibile opportunità di essere accolti da Afrojack e di immergersi in un’esperienza creativa e musicale unica nella vita. La line up del soggiorno prevede:

un pernottamento e un tour esclusivo dei suoi studi di produzione privati. Un workshop per dj e un’anteprima del nuovo brano di Afrojack che sarà lanciato a novembre 2024.

l’utilizzo dello studio musicale, dove gli ospiti potranno dare libero sfogo alla loro creatività.

una cena privata preparata dallo chef Jaimie van Heije.

una notte nella camera da letto padronale con vista mozzafiato sul giardino.

l’opportunità di passeggiare nell’immenso giardino che circonda lo studio musicale in compagnia del lama Cloud e della capra Tifa.

Come prenotare

Gli appassionati di musica possono inviare una richiesta di prenotazione per lo studio di registrazione, che comprende l’uso di tutte le attrezzature, tra il 20 settembre alle 18:00 e il 22 settembre alla stessa ora su airbnb.com/afrojack. Il soggiorno è riservato a due ospiti che sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno a Kalmthout, in Belgio.