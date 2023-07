I distretti di New York celebrano l’influenza culturale dell’Hip Hop con mostre, concerti e tante iniziative. Ecco i luoghi da non perdere secondo New York City Tourism + Conventions.

Non c’è distretto a New York che non ne porti le tracce e, in cinquant’anni di storia, non ne abbia segnato gli angoli. Il genere Hip Hop festeggia, infatti, un compleanno importante e conferma di essere molto più di un semplice genere musicale. Per questo, New York City Tourism + Conventions, l’organizzazione di marketing ufficiale e convention and visitors bureau dei cinque distretti di New York City, celebra con tutti gli onori il 50° anniversario dell’Hip Hop nel suo luogo di nascita.

Era, infatti, l’11 agosto 1973, quando DJ Kool Herc ospitò nel Bronx – al 1520 di Sedgwick Avenue – una festa iconica che diede ufficialmente i natali all’Hip Hop. Per celebrarne il compleanno, NYC Tourism ha collaborato con Mass Appeal mettendo a punto una serie di eventi in città con il format Hip Hop 50. Inoltre, è disponibile un hub dedicato ai contenuti relativi all’Hip Hop con una mappa interattiva delle esperienze nei cinque distretti. Un viaggio grazie a interviste e Q&A con i locals, storia, negozi, ristoranti, murales, tour, eventi commemorativi e mostre in tutta la città.

Tra le voci più autorevoli, quelle del pioniere dell’Hip Hop Ralph McDaniels, di Rocky Bucano, fondatore dell’Universal Hip Hop Museum (la cui apertura è prevista per il 2025) e di Debra Harris, fondatrice di Hush Hip Hop Tours.

“New York City è il centro ufficiale della cultura Hip Hop. Dalla musica alla sua influenza globale sull’arte, la moda, la danza, la lingua e altro ancora”, spiega Fred Dixon, Presidente e CEO di New York City Tourism + Conventions. “L’Hip Hop ha avuto un impatto duraturo sulla cultura di New York City che può essere sperimentato in tutti e cinque i distretti. E siamo entusiasti di portare questo aspetto in vita su NYCtourism.com attraverso il nostro hub di contenuti dedicato, la nostra lettera d’amore all’Hip Hop a NYC”, ha aggiunto.

Una mappa interattiva per scoprire l’Hip Hop con il locals

Il viaggio è guidato dalla mappa interattiva di NYC Tourism, situata in fondo alla pagina dedicata all’Hip Hop. Strumento perfetto per scoprire la presenza di questo fenomeno culturale in tutti e cinque i distretti. A questa se ne affianca una seconda esposta in tutta NYC che evidenzierà i nomi delle persone e dei luoghi che hanno contribuito alla storia del genere. “Il 50° anniversario dell’Hip Hop ci ha dato l’opportunità di riflettere sui modi in cui l’Hip Hop ha influenzato la nostra cultura e di creare nuovi contenuti per migliorare l’esperienza dei visitatori”, ha dichiarato Rondel Holder, Senior Vice President, Multicultural Content di New York City Tourism + Conventions.

E ha aggiunto: “incoraggiamo i cittadini e i visitatori a utilizzare il nostro hub di contenuti e la mappa interattiva quest’estate. E anche in futuro, per immergersi nella vibrante cultura Hip Hop dei cinque distretti”. Inoltre, NYC Tourism ha collaborato con Mass Appeal per sostenere eventi in tutta NYC attraverso una campagna multimediale, tra cui Hip Hop 50 Live allo Yankee Stadium l’11 agosto, data di nascita ufficiale del genere musicale.

“Sono nato nella più grande città del mondo, che si dà il caso sia anche il luogo di nascita del fenomeno culturale che chiamiamo Hip Hop”, dichiara Peter Bittenbender, CEO di Mass Appeal. “Sono molto orgoglioso di far parte dell’Hip Hop 50 Live, creando un evento così monumentale che rende omaggio sia ai pionieri che ai membri contemporanei di questo movimento”.

I luoghi e gli eventi da non perdere per celebrare l’Hip Hop a New York City

Di seguito alcuni degli highlights della stagione:

50 anni di Hip Hop alla New York Public Library & Book of HOV | Tutta l’estate 2023 | In tutta la città

La New York Public Library organizza eventi e sorprese gratuite a tema Hip Hop. Tra questi, corsi d’arte, serate al cinema, creazione di beat e altro ancora nelle biblioteche di tutta la città. La Brooklyn Public Library ha recentemente presentato il Book of HOV: una retrospettiva della vita e del lavoro di JAY-Z fino a oggi, in mostra per tutta l’estate.



Vicino all’ingresso del ponte di Brooklyn si trova la scultura di Sherwin Banfield dedicata al titano dell’Hip Hop Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G. Il monumento, alto 3 metri, celebra la vita, l’arte e l’eredità del rapper scomparso ed è stato eretto nel 2022 per il 25° anniversario della morte di Biggie. L’opera presenta un busto del rapper che indossa una corona – sul modello di un famoso servizio fotografico realizzato prima della sua morte – con pannelli che evidenziano i suoi successi. Ed è inoltre possibile ascoltare i suoi pezzi.



Il festival di fotografia pubblica Photoville esporrà Hip Hop at 50 di Janette Beckman sulle vetrine all’angolo tra Fulton e Front Street. Conosciuta per il suo lavoro con la scena Hip Hop di New York negli anni ‘80, Beckman è un’influente documentarista della cultura urbana. Ha fotografato pionieri del rap come Run-DMC, Slick Rick, Salt-N-Pepa, Grandmaster Flash e LL Cool J.

Harlem Festival of Culture | 28–30 luglio | Randall’s Island, Manhattan

Questo evento di tre giorni combina concerti, cene, discussioni e proiezioni di film ad Harlem e in tutta Manhattan. Il programma di esibizioni dal vivo a pagamento comprende Bell Biv DeVoe, Cam’ron, Doug E. Fresh, Mase, Estelle e molti altri il venerdì. Teyana Taylor e altri ospiti il sabato; Wyclef Jean con Fat Joe, Remy Ma e altri la domenica.



Sono in vendita i biglietti per questa installazione digitale, coprodotta dalla società di intrattenimento globale Mass Appeal e dallo studio creativo ibrido SUPERBIEN. Trasporterà i visitatori attraverso la storia dell’Hip Hop che comprende diverse epoche e aree geografiche.



Grandmaster Flash, uno dei padri fondatori dell’Hip Hop, porterà al Crotona Park alcuni amici e pionieri della cultura per celebrare il loro contributo con un block party nel luogo in cui tutto è iniziato.



ITSALLBLACKMUSIC PRESENTS, con il sindaco di New York Eric Adams, ospiterà una serie di feste gratuite a Brooklyn, nel Queens e nel Bronx, con la partecipazione di rinomati DJ e artisti influenti. Presenti anche installazioni di arte di strada, street food, esperienze interattive e conferenze.

Hot 97 & WBLS Present Hip Hop Forever at MSG | 15 settembre | Midtown Manhattan

Questo concerto presenta un’entusiasmante line up che include Wu-Tang Clan, Mary J. Blige e altri ancora.



Questo evento di chiusura, organizzato dallo chef JJ Johnson e Rev Run, vedrà una serie di chef newyorkesi presentare le loro specialità culinarie. Lo chef Johnson tenterà il record per la più grande quantità di joloff, un piatto di riso dell’Africa occidentale, cucinato in una sola volta.

Al sito NYCtourism.com/hiphop è possibile trovare il programma completo e scoprire i contenuti che illustrano la storia della cultura Hip Hop e i suoi legami con ogni distretto. Disponibili anche le 10 migliori esibizioni Hip Hop all’Apollo, approfondimenti sulla cultura delle sneakers e altro ancora.

