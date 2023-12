Le ultime hit di Annalisa brillano tra luci e decorazioni natalizie nella città natale dell’artista che sarà anche al Festival di Sanremo 2024.

In una sorprendente iniziativa natalizia, le strade principali di Savona si sono illuminate con versi musicali di Annalisa, grazie alla collaborazione con Amazon Music. I testi di hit quali Bellissima, Ragazza Sola e Mon Amour risplendono in luci natalizie non convenzionali, regalando un’atmosfera unica ai cittadini, ai fan e ai passanti dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

L’iniziativa è stata ideata per portare un tocco speciale alle festività e per rendere il Natale un periodo ancor più magico. Annalisa, che sarà in gara a Sanremo 2024, condivide così le sue emozioni: “Vedere Savona, città che mi ha visto crescere, illuminata dalle frasi delle mie canzoni, mi emoziona davvero e di certo renderà questo Natale per me speciale” ha dichiarato Annalisa.

Foto da Ufficio Stampa

Quest’anno, Annalisa e Amazon Music hanno già fatto un regalo speciale ai fan con Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original), disponibile esclusivamente su Amazon Music. Il brano è parte dell’edizione speciale del nuovo album di Annalisa, ‘E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE (Amazon Music Edition)’, uscito il 24 novembre 2023 e disponibile solo sulla piattaforma.

Foto da Ufficio Stampa