Il primo live show di Stefano De Martino è ‘Meglio Stasera’: tutte le anime del conduttore finalmente sul palco.

Dopo una lunga attesa e una altrettanto intensa preparazione, il primo spettacolo live di Stefano De Martino – Meglio Stasera – è pronto al debutto. Scritto insieme a Riccardo Cassini, lo show è un quasi one man show, in cui Stefano – accompagnato come sempre dalla Disperata Erotica Band – mette in luce tutte le sue anime. «Mi sono approcciato a questo spettacolo con impazienza – ci dice – perché ce l’ho in cantiere da alcuni anni. Un po’ per gli impegni televisivi e un po’ per la pandemia, abbiamo rimandato. Devo dire che è arrivato al momento giusto, perché grazie anche alla televisione abbiamo sperimentato un po’ di cose e creato un legame di compagnia di giro che ci aiuta a lavorare meglio anche a teatro».

Il titolo deriva da un brano cantato negli anni ’60 da Miranda Martino (arrangiato da Morricone). Un nome perfetto per questo spettacolo che – secondo Stefano De Martino – illustra bene «la natura dello spettacolo teatrale». «Il pubblico cambia ogni sera – aggiunge il conduttore – quindi è diverso dalla tv che è più un buona la prima. Inoltre, il brano è stato ricantato da Michael Bublè in versione swing, che è l’anima musicale di questo show».

Il Teatro Augusteo e le anime di Stefano De Martino

Meglio Stasera fino al 7 maggio sarà in scena al Teatro Augusteo di Napoli. «Per me significa misurarmi con un palco e un pubblico importante. – dice Stefano – Qui ho visto i più grandi artisti e showman, in qualche modo mi fa quasi specie. So che il pubblico napoletano teatrale è molto esigente perché siamo abituati a una grande tradizione. Sarà bello mettersi alla prova con un pubblico dal gusto molto deciso».

Tantissimi i volti di De Martino che vedremo sul palco: dal ballerino all’intrattenitore, passando per l’amante della musica. «Ho voluto fare questo spettacolo proprio per creare un mio repertorio personale e unire i puntini: la danza, l’intrattenimento, la musica e il canto. – dice il conduttore – Solo il teatro mi avrebbe permesso di fare tutto e con questo ritmo. I vari Stefano sono le mie passioni e quello che ho imparato sul palco. Fa parte di un percorso televisivo che trova spazio anche in teatro». Ma le anime di De Martino litigano mai tra loro? «Certo, sono in confitto! – risponde – Io da esterno faccio da paciere».

Infine, sulla nuova stagione di Bar Stella, Stefano De Martino chiosa: «È un continuum. Ci siamo acclimatati e abituati a questo bar, che è ormai anche bar di chi ci guarda. È un animale che si muove indipendentemente da noi, che ormai siamo solo suoi ospiti».