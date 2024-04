Jimmy Sax ci racconta il nuovo singolo ‘A Million Miles’ con Steve Edwards e i prossimi live, di cui il primo a Roma.

Si intitola A Million Miles il nuovo singolo di Jimmy Sax, che vede la partecipazione di Steve Edwards. Un brano a cui il musicista si dice legatissimo e che sarà presentato a Roma il 17 maggio, in occasione di un concerto al Palasport. Polistrumentista di fatto e sassofonista per scelta, Jimmy Sax ha guadagnato fama internazionale con il suo stile unico, regalando al sassofono una propria voce di raffinata sensualità.

Con oltre 1 milione di seguaci e mezzo miliardo di stream, Jimmy Sax è oggi la nuova icona della musica contemporanea crossover, grazie al successo di No Man No Cry e Time, con collaborazioni del calibro di Steve Edwards, noto vocalist di Bob Sinclar, e Jul. Dopo un tour europeo nel 2022 che ha registrato 130.000 presenze, ha scatenato l’entusiasmo del pubblico con l’album JIMMY – Live Symphonic Orchestra, seguito dal singolo Better Days nel 2023.

Nel 2024, Jimmy Sax ha siglato un accordo con la A1 di Claudio Ferrante, il nuovo epicentro dei successi globali provenienti dall’Europa, con l’uscita del suo nuovo smash, A Million Miles, con la vocalità incredibile di Steve Edwards. Il 17 maggio sarà al Palasport di Roma mentre a settembre l’attende l’Olympia.