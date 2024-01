Pilar Rubio torna alla conduzione di ‘Discovering Canary Islands 2’, dal 26 gennaio su Rakuten TV. Una stagione molto più intensa.

Dal 26 Gennaio debutta in esclusiva e gratuitamente su Rakuten TV Discovering Canary Islands 2 alla cui guida troviamo ancora una volta Pilar Rubio.

Il reality d’avventura torna dopo il successo della prima stagione, nelle splendide isole Canarie per un nuovo viaggio in cui otto nuovi concorrenti si metteranno alla ricerca della mitica isola di San Borondon.

«Questa seconda stagione sarà molto più intensa della prima. Le sfide, le avventure che i concorrenti affronteranno saranno molto molto più impressionanti. – racconta Pilar Rubio nella nostra intervista – I conflitti, i drammi, le amicizie… tutto sarà più grande».

Tra gli otto concorrenti di Discovering Canary Islands 2, anche quest’anno c’è un italiano. Si tratta di Giuseppe Revisato, 25 anni, animatore di navi da crociera conosciuto da tutti come Peppe. È padre ed è abituato ad assumersi le proprie responsabilità fin da piccolo. È amante del divertimento e promette di animare tutte le fasi del concorso.

«I concorrenti sono tutti diversi tra loro, ma hanno alcuni punti in comune. Come la forza mentale, l’amicizia, e tutti quei valori che sono un segno distintivo del nostro programma. – ci dice Pilar Rubio – Devo spendere due parole per i concorrenti italiani. Entrambi (quello della scorsa e quello di questa edizione), hanno dimostrato di essere forti, energici. Hanno un carattere forte ma al tempo stesso sono persone buone e umili e veri. Li ho amati».

Un reality show che può essere visto anche dai bambini, sottolinea Pilar (moglie del calciatore Sergio Ramos con il quale ha 4 figli).

«In questo show non conta solo la tua forza, la tua resistenza. Sono fondamentali anche i compagni di squadra e gli amici. – continua Pilar – Il lavoro di squadra è molto importante. Ecco perché mi piace questo programma e mi piace che i bambini lo possano vedere. Perché possono imparare quanto duramente bisogna lavorare per ottenere ciò che desideriamo».

E lei che tipo di viaggiatrice è? Per scoprilo non vi resta che guardare la nostra intervista. Discovering Canary Islands 2 vi aspetta dal 26 Gennaio su Rakuten TV.

Foto: Ufficio stampa Discovering Canary Islands