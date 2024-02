Carolina Benvenga ci racconta la sua nuova esperienza cinematografica e il piacere di essere un punto di riferimento educativo per i bambini

Nei weekend del 3-4 febbraio e del 10-11 Febbraio preparatevi a sfoggiare il vostro pigiama preferito e andare al cinema per vedere “Pigiama party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’Oro”

Carolina Benvenga l’amatissima attrice e volto della Tv dei ragazzi insieme a Nunù, l’asinello più speciale che ci sia, sono pronti a far ballare e cantare i tanti piccoli amici (ma anche gli adulti) che accoreranno nelle sale cinematografiche. Una grande festa a suon di musica come ci racconta Carolina, che abbiamo raggiunto telefonicamente.

«È un film che racchiude in sé tutti i più bei video dello Zecchino d’Oro, dalle canzoni più famose a quelle più recenti molto molto belle. E tutti gli sketch che facciamo io, Nunù e tutti gli altri bimbi, sono il collante di questa meravigliosa festa musicale»

Un’ occasione in cui celebrare i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della diversità, spiegati ai bimbi senza retorica e con il loro linguaggio spontaneo e diretto. Obiettivo a cui Carolina tiene molto, perché la sua attenzione e professionalità in quello che fa è tutta rivolta ai più piccoli, al creare prodotti di qualità che possano essere non solo fonte di svago ma anche di apprendimento e crescita.



«Sapere di avere la gioia e la fiducia delle famiglie, di rendere felice la mia fanbase è una delle mie più grandi soddisfazioni. Sono felice di potermi guardare con serenità allo specchio e sapere che sto facendo dei prodotti meravigliosi per i bambini, che li aiutano nella loro crescita in modo educativo e non solo, che li sprona a diventare la versione migliore di loro stessi… è bellissimo. Ho avuto il piacere di parlare con logopedisti, con psicologi con professionisti della psicomotricità che mi hanno confermato che utilizzano i miei video anche con bambini che hanno delle disabilità e questo mi rende molto orgogliosa. È una gioia sapere che grazie ai miei video, questi bambini siano riusciti a sbloccare tante aree del loro apprendimento.»

Il pigiama party è tra gli immancabili desideri dei più piccoli. Lo era anche per lei?



«Si, sicuramente! Era sempre una grande gioia andare a casa delle amichette a dormire. Era uno di quei momenti, di quelle piccolissime cose che rendevano così felici i bambini.. e rendeva felice anche me; era una piccola avventura»

Diretto da Francesco Di Giorgio, con soggetto e sceneggiatura di Tommaso Di Giulio e Angela Senatore, “Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino D’Oro” prodotto da Nexo Digital in collaborazione con Antoniano e Sony Music Italy, vi aspetta al cinema.

Crediti foto@Nexo Digital