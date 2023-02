“Buongiorno, Mamma! 2”, Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: «Un viaggio in emozioni nuove»

Tornano le storie e le avventure della famiglia Borghi in 'Buongiorno, Mamma! 2' da mercoledì 15 febbraio su Canale 5. La nostra intervista

Da mercoledì 15 febbraio torna in prima serata su Canale 5 per 6 serate ‘Buongiorno mamma 2’. Una seconda stagione ricca di colpi di scena che vedrà la famiglia Borghi attraversare nuove sfide e nuove difficoltà, in cui il presente si intreccia con il passato.

Sullo schermo ritroviamo Raoul Bova nel panni di Guido e Maria Chiara Giannetta in quelli di Anna. È lei il motore della famiglia, una forza della natura, capace di fare mille cose contemporaneamente. Ama i suoi figli e suo marito e non ha mai smesso di star loro accanto, anche se è stata costretta ad una via estrema per proteggerli da un passato misterioso. Anna è figlia della famiglia più facoltosa del paese, una “principessa” che ha sempre vissuto negli agi ma poi si è ribellata alle imposizioni della famiglia, soprattutto a quelle di Lucrezia, sua madre, una donna ricca, borghese e un po’ fredda.

12 gli episodi di questa seconda stagione che vedono la regia di Alexis Sweet e Laura Chiossone

Buongiorno Mamma 2: tra colpi di scena e novità

“Ci sono tante novità in questa seconda stagione” racconta Maria Chiara Giannetta ai nostri microfoni, a cui fa eco Raoul Bova “Si, ci sarà un grande colpo di scena e Anna…tornerà!”

Una serie, quella di “Buongiorno, Mamma!” che mette in scena con i toni propri di una fiction, un tema forte e delicato come quello del coma e delle famiglie che si trovano a prendersi cura di persone care allettate.

“Abbiamo fatto tante riflessioni sulle emozioni che abbiamo affrontato, a volte anche molto pesanti. Sono dinamiche molto particolari che ci hanno portato ad affrontare emozioni nuove” Maria Chiara Giannetta

Dopo tutto il lavoro dell’attore, l’opportunità di un attore, è quella di poter vivere storie che non sono le proprie e confrontarsi con situazioni inaspettate.

“Vivere quel personaggio con quelle sensazioni e sentimenti, che in questo caso partono da un dramma, riuscire a risolvere quei problemi regala un grande piacere; perché capisci che la persistenza la pazienza e il fatto di voler aspettare è molto importante.” Raoul Bova

Crediti foto@Ufficio Stampa Rai