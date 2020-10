GF Vip, Tommaso Zorzi show su Pierluigi Diaco

Tommaso Zorzi prende in giro Pierluigi Diaco al GF Vip scatenando l’ilarità in casa e sul web. L’influencer ha imitato il conduttore di Io e Te (programma sospeso con una settimana d’anticipo) ricordando alcune delle sue più famose sfuriate in diretta. I coinquilini che erano con lui hanno riso di gusto e quasi tutti concordano sul fatto che Diaco non abbia proprio un bel carattere. Ne è venuto un siparietto spassosissimo, ma come l’avrà presa il diretto interessato?

