Cracco, polemica per il costo di una spremuta

Il popolo di Twitter si è diviso sul costo della spremuta da Cracco. Alcuni ritengono il prezzo decisamente fuori mercato e moralmente inaccettabile, ma la maggior parte degli utenti crede che si sia montato un caso sul nulla. “9 euro per una spremuta è assurdo ma è molto più assurdo andare da Cracco pensando che una spremuta non costi 9 euro” osserva ad esempio qualcuno. “Se decido di andare in Galleria a Milano o in piazza San Marco, poi non vengo a lamentarmi sui social. All’estero, per esempio, l’acqua in bottiglia costa tantissimo” aggiunge un altro.

Foto: Kikapress