Meghan ed Harry, fondazione cambia nome

A poco più di un anno dalla sua creazione, Meghan e Harry si apprestano a smantellare la Sussex Royal Foundation, mai divenuta ufficialmente operativa. La coppia, però, ha sorpreso fan e commentatori reali quando, il 5 agosto scorso, ha presentato richiesta per cambiarne il nome, nonostante l’annunciata messa in liquidazione. I due hanno scelto un misterioso acronimo, MWX, diventato un rompicapo anche per gli esperti di faccende reali.

LEGGI ANCHE: — Lady Diana, il brutto gesto di Meghan: cosa ha avuto il coraggio di fare con i gioielli della madre di Harry

Foto: Kikapress